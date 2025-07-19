Более 150 боестолкновений, оккупанты давят в Донецкой области: карта боевых действий 20 июля

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 19 июля, на фронте зафиксировано 154 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 4 ракетных и 64 авиационных ударов, применив 31 ракету и сбросив 112 КАБ.

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Какова ситуация на линии соприкосновения?

Россияне совершили 5 706 артиллерийских обстрелов, в частности 117 – с РСЗО, а также привлекли для поражения 3 857 дронов-камикадзе.

В ответ украинские авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА и артиллерийскую систему российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 323 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в частности 4 – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Строевка, Липцы и Старица.

Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 4 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Грековка, Шандриголовое, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григорьевка.

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении защитники отбили 3 штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак вблизи Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Ореховое, Шевченко, Муравка, Дачное, Мирноград, Зверево, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска.

Россияне давят под Покровском: смотрите на карте

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 16 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Вильне Поле, Темировка, Зеленое Поле и в направлении Малиевки.

На Гуляйпольском направлении противник совершил 1 безрезультатную атаку в районе Малиновки.

Что происходит на Гуляйпольском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении Силы обороны успешно остановили 1 штурм противника вблизи Каменского.

На Приднепровском направлении произошло 6 боестолкновений с противником.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 040 оккупантов, теперь общие потери россиян составляют около 1 041 990 личного состава.

Кроме того, враг лишился 9 боевых бронированных машин, 3 танков, 52 артиллерийских систем, 270 БпЛА оперативно-тактического уровня и 1 РСЗО.