Враг атакует на Лиманском направлении, ВСУ дают отпор возле Авдеевки: карта боевых действий 20 января

Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам. Ожесточенные бои продолжаются на всей линии фронта.

Так, за прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения. Больше всего – на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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Ожесточенные бои на Востоке

Нанаши защитники отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

Враг атакует возле Купянска: смотрите на карте

Наукраинские воины отбили 10 атак оккупантов возле Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

Ожесточенные бои на Лиманском направлении: смотрите на карте

НаСилами обороны отражены 4 атаки противника вблизи Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

Карта боевых действий за 20 января: смотрите видео

Наукраинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Оккупанты пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте

На Юге ВСУ расширяют плацдарм

Наукраинские воины продолжают сдерживать врага, где отбиты 12 атак. НаВСУ отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.НаВСУ отразили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области. НаСилы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 10 безрезультатных штурмов позиций наших войск. В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Какая ситуация на левобережье Херсона: смотрите на карте

На Севере ситуация без изменений

НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.