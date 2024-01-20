Враг атакует на Лиманском направлении, ВСУ дают отпор возле Авдеевки: карта боевых действий 20 января
20 января 2024, 08:59Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам. Ожесточенные бои продолжаются на всей линии фронта.
Так, за прошедшие сутки произошло 103 боевых столкновения. Больше всего – на Лиманском и Авдеевском направлениях.
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Ожесточенные бои на ВостокеНа Купянском направлении наши защитники отразили 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области.
Враг атакует возле Купянска: смотрите на карте
На Лиманском направлении украинские воины отбили 10 атак оккупантов возле Тернов, Ямполевки, Верхнекаменского Донецкой области и еще 15 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.
Ожесточенные бои на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника вблизи Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области.
Карта боевых действий за 20 января: смотрите видеоНа Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Оккупанты пытаются окружить Авдеевку: смотрите на картеНа Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага, где отбиты 12 атак. На Шахтерском направлении ВСУ отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.
На Юге ВСУ расширяют плацдармНа Запорожском направлении ВСУ отразили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 10 безрезультатных штурмов позиций наших войск. В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Какая ситуация на левобережье Херсона: смотрите на карте