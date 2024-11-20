Россия пытается прорваться к Волчанску и атакует Покровск: карта боевых действий 20 ноября

Российская армия продолжает атаковать украинские города и села. Сейчас горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях.

За минувшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова текущая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг пять раз безрезультатно пытался вклиниться в украинскую оборону возле Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло одиннадцать атак. Силы обороны отражали штурмовые действия российской армии неподалеку Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызово, Першотравневого и Кругляковки. Кроме этого, враг активно применял авиацию.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении оккупанты атаковали 14 раз и пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Григорьевки, Торского и Тернов.

На Краматорском направлении в районе Ступочек состоялось одно боестолкновение.

На Торецком направлении российская армия активно применяла бомбардировочную авиацию. Кроме этого, враг совершил восемь атак неподалеку Торецка, Дружбы и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские Силы обороны остановили 38 штурмовых действий оккупантов в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкино.

Враг атакует вблизи Покровска: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ отбили 23 атаки. Активнее всего российская армия пыталась продвинуться в районах Новоселидовки, Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник, при поддержке авиации, совершил 15 штурмов украинских позиций вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

Российская армия наносит штурмы на Времовском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты один раз безрезультатно атаковали в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки Силы обороны остановили две попытки российских захватчиков продвинуться вперед. Оккупанты получили жесткий отпор, понесли потери и отошли.

На Волынском и Полесском направлениях нет никаких признаков формирования наступательных группировок российской армии.

На границе с Сумской областью российская армия со своей территории активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.