Россияне более 100 раз штурмовали позиции ВСУ на фронте: карта боевых действий за 20 апреля

Украинские защитники героически обороняют позиции на фронте, отражая штурмы врага и освобождая территорию нашего государства. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения.

Враг также нанес 29 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

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Что происходит на Востоке Украины

Навраг наступательных или штурмовых действий не вел. Наоккупантынаших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Ямполовка, Терны, Торское Донецкой области.

Россияне атаковали позиции в районе Твердохлебового: смотрите на карте

Нанаши воиныв районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

ВСУ отбили штурмы врага возле Часового Яра: смотрите на карте

Нанаши защитникив районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Новобахмутовка Первомайское, Невельское Донецкой области.

Враг пытался штурмовать позиции в районе Бердичев: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации,наших войск.

Российская армия атаковала возле Новомихайловки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Наврагнаших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Силы обороны отбили атаки врага возле Старомайорского: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу

Навраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки врагна позиции наших войск. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.