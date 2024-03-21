Россия усилила количество атак на Лиманском направлении: карта боевых действий за 21 марта

Украинские защитники уже 757 сутки отражают российские атаки на территорию нашего государства, освобождая земли от врага. В то же время российские захватчики пытаются усиливать количество своих атак на разных направлениях, в частности, на этот раз это произошло на Лиманском направлении.

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений. Всего за минувшие сутки враг нанес 4 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 123 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Навраг наступательных или штурмовых действий не вел. Нанаши воиныпротивника в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаревка Луганской области и Ямполовка, Терны, Роздоловка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ отбили атаки в районе Белогоровки: смотрите на карте

Нанаши защитникипротивника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

Силы обороны отбили атаки возле Богдановки: смотрите на карте

Нанаши защитникиврага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

Россияне атаковали в районе Бердичев: смотрите на карте

НаСилы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации,наших войск.

Враг пытался прорвать оборону под Красногоровкой: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Навраг

позиции наших защитников, при поддержке авиации, в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

Захватчики атаковали возле Старомайорского: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

Навраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки,на позиции наших войск на левом берегу Днепра. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 складу боеприпасов противника.