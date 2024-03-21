Українські захисники вже 757 добу відбивають російські атаки на територію нашої держави, звільняючи землі від ворога. Водночас російські загарбники намагаються посилювати кількість своїх атак на різних напрямках, зокрема, цього разу це відбулося на Лиманському напрямку.