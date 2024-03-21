Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 складу боєприпасів противника.