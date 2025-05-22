Более 140 боестолкновений, ожесточенные бои на сразу нескольких направлениях: карта фронта 22 мая

В Украине продолжаются 1184 сутки полномасштабного российского вторжения. На фронте за прошедшие сутки зафиксировали 144 боевых столкновения.

Больше всего атак произошло на Покровском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Где произошли атаки

На Харьковском направлении враг 6 раз тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска, Каменки и в сторону Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера состоялось 4 атаки оккупантов вблизи Кондрашовки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении произошло 17 боестолкновений вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергиевки, Ольговки, Нового Мира и в Серебрянском лесу.

Россияне атаковали возле Грековки: смотрите на карте

На Северском направлении наши войска отбили 2 атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг совершил 3 атаки в районе Часового Яра и в сторону Предтечино.

На Торецком направлении враг 16 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Дружбы и Торецка.

Враг давит на Торецк: смотрите на карте

На Покровском направлении защитники остановили 54 штурмовые действия в районах населенных пунктов Яблоновка, Заря, Шевченко Первое, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Луч, Котляровка, Андреевка и в направлениях Попового Яра и Новониколаевки.

Противник активизировался возле Миролюбовки: смотрите на карте

На Новопавловском направлении защитники отбили 19 атак в районах населенных пунктов Багатир, Отрадное, Шевченко, Веселое, Ривнополь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле.

Оккупанты наступают в направлении Зеленого Поля: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении оккупанты 3 раза пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районе Высокого.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили 4 атаки в районах Щербаков, Степного и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения 1 раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Курском направлении украинские воины отбили 5 атак захватчиков. Также враг нанес 17 авиационных ударов, применив при этом 34 управляемые авиационные бомбы, и совершил 191 обстрел, девять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 870 российских захватчиков и уничтожили 245 единиц техники и вооружения. Общие потери России, по данным Генштаба, по состоянию на утро 22 мая превысили 977 тысяч бойцов.