Россияне ведут наступление на отдельных направлениях, ВСУ отбили 13 атак: карта боевых действий
Ситуация на главных направлениях фронта за последние сутки кардинально не изменилась. По состоянию на 22 ноября самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашей страны.
Россияне пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины. На отдельных направлениях россияне продолжают вести наступательные действия и воздушную разведку.
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Где ВСУ отбили атаки оккупантов
Кроме того, оккупанты осуществляют инженерное оборудование линии обороны.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской области и Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Враг не прекращает обстрелы позиции наших войск и населенных пунктов рядом с линией столкновения.
ВСУ отбили 13 атак оккупантов на Востоке: карта
Какая ситуация на направлениях
На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, производит обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. В частности, оккупанты обстреляли Луганскую, Харьковскую и Донецкую области.
Враг ведет оборону на Купянском и Лиманском направлениях: карта
На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов объектов в районах 17 населенных пунктов.
Россияне сосредоточены на наступлении на Бахмут: карта
В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется на захваченных рубежах. Осуществил обстрелы позиций Сил обороны из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
От артиллерийского огня противника пострадали районы 21 населенного пункта Донецкой области и Запорожья.
На Криворожском и Херсонском направлениях противник усовершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, ведущих оборону, и не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.
Российские оккупанты ведут огонь из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Камышаны и Музыковка Херсонской области.
Как ВСУ отвечают оккупантам
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.
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