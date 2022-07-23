ВСУ заставили отойти врага после попыток штурма на Донбассе: карта боевых действий на 23 июля
Источник:Liveuamap
В течение 150 дней украинские воины сражаются с российскими захватчиками. Самые сложные сражения идут на Востоке и Юге страны.
Актуальную информацию о ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. О том, что происходит на главных направлениях – читайте дальше.
Актуально Оккупанты вели штурмовые действия на территории Углегорской ТЭС – снова понесли потери и отошли
Ситуация на Севере Украины
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не изменилась. Однако в Черниговской области враг обстрелял село Николаевку.
россияне пытаются не пропустить ВСУ к госгранице
На Слобожанском направлении враг прилагает усилия, чтобы не пропустить украинские войска в сторону государственной границы. Речь идет о севере и северо-востоке Харьковщины.
На Харьковском направлении активных действий врага не было, однако он накрывал огнем из танков, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты: Харьков, Золочев, Питомник, Борщева, Лесное, Русские и Черкасские Тишки и Мосьпаново.
Ситуация в Харьковской области / Скриншот Liveuamap
Ситуация на Донбассе:
- Славянское направление: оккупанты обстреляли районы Грушевахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, Большой Камышевахи, Норцовки, Богородичного, Вернополья и Карнауховки.
- Краматорский: враг стрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григоровки, Спорного и Выемки.
- Оккупанты проводили штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского, однако украинские защитники дали там отпор.
- Бахмутское направление: из артиллерии войска агрессора обстреляли районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского.
- россияне в очередной раз вели штурм в направлении Покровского и территории Углегорской ТЭС. Однако украинцев нанесли врагу потери и он отошел.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях были обстрелы возле ряда населенных пунктов. Также россияне ударили из авиации возле Красногоровки и Каменки.
Ситуация на Донбассе / Скриншот Liveuamap
Что происходит на Юге
Противник обороняет ранее занятые позиции и пытается сдержать контрнаступательные действия Сил обороны. По линии столкновения россияне стреляли из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения.
Что происходит на Юге / Скриншот Liveuamap
Карта боевых действий на 23 июля / Скриншот Liveuamap
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