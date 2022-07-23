ВСУ заставили отойти врага после попыток штурма на Донбассе: карта боевых действий на 23 июля

В течение 150 дней украинские воины сражаются с российскими захватчиками. Самые сложные сражения идут на Востоке и Юге страны.

Актуальную информацию о ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. О том, что происходит на главных направлениях – читайте дальше.

Актуально Оккупанты вели штурмовые действия на территории Углегорской ТЭС – снова понесли потери и отошли

Ситуация на Севере Украины

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не изменилась. Однако в Черниговской области враг обстрелял село Николаевку.

россияне пытаются не пропустить ВСУ к госгранице

На Слобожанском направлении враг прилагает усилия, чтобы не пропустить украинские войска в сторону государственной границы. Речь идет о севере и северо-востоке Харьковщины.

На Харьковском направлении активных действий врага не было, однако он накрывал огнем из танков, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты: Харьков, Золочев, Питомник, Борщева, Лесное, Русские и Черкасские Тишки и Мосьпаново.

Ситуация в Харьковской области / Скриншот Liveuamap

Ситуация на Донбассе:

Славянское направление: оккупанты обстреляли районы Грушевахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, Большой Камышевахи, Норцовки, Богородичного, Вернополья и Карнауховки.

оккупанты обстреляли районы Грушевахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, Большой Камышевахи, Норцовки, Богородичного, Вернополья и Карнауховки. Краматорский: враг стрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григоровки, Спорного и Выемки.

Оккупанты проводили штурмовые действия в направлении Верхнекаменского и Северского, однако украинские защитники дали там отпор.

Бахмутское направление: из артиллерии войска агрессора обстреляли районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского.

из артиллерии войска агрессора обстреляли районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. россияне в очередной раз вели штурм в направлении Покровского и территории Углегорской ТЭС. Однако украинцев нанесли врагу потери и он отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях были обстрелы возле ряда населенных пунктов. Также россияне ударили из авиации возле Красногоровки и Каменки.

Ситуация на Донбассе / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Юге

Противник обороняет ранее занятые позиции и пытается сдержать контрнаступательные действия Сил обороны. По линии столкновения россияне стреляли из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения.



Что происходит на Юге / Скриншот Liveuamap

Украинская авиация вместе с ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжает атаковать вражеские опорные пункты, склады и скопления живой силы врага.

Карта боевых действий на 23 июля / Скриншот Liveuamap

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