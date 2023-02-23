Силы обороны отразили около 90 атак врага: карта боевых действий на 23 февраля

Оккупанты и дальше пытаются наступать на Донбассе. Однако враг встречается с мощным сопротивлением наших защитников.

Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 23 февраля доложили в Генштабе ВСУ. 24 Канал показывает карту боевых действий.

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Украинские воины отразили почти сотню атак врага

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили около 90 атак противника на указанных направлениях.

Захватчики нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов. Оккупанты совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От действий российских террористов снова пострадали мирные города и села, и гражданские жители.

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Ситуация на разных направлениях фронта

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Михальчина-Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Басовка Сумской области, а также 18 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них Тимофеевка, Стрелка, Старица, Волчанск, Вильча, Бударки, Амбарне и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском – враг продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Малоильиновка, Бахмут. Российские военные активно ведут воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов. В частности, Спорное, Веселое, Белогоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки.



За минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешных атаки вблизи этих населённых пунктов. Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населённых пунктов. Среди них Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка в Донецкой области.

За минувшие сутки оккупанты совершили вблизи этих населённых пунктов. Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населённых пунктов. Среди них Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка в Донецкой области. На Запорожском направлении россияне ударили по районам населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка и Каменское – Запорожской, Вышетарасовка и Марганец на Днепропетровщине.

На Херсонском – от артиллерийского огня оккупантов пострадали Херсон, а также Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка и Чернобаевка.

Угроза нанесения Россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

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Оккупанты пытаются паспортизировать жителей Новой Каховки

Российские захватчики продолжают насаждать паспортизацию гражданам Украины. Да, жителям Новой Каховки с 19 февраля поступают сообщения агитационного характера о работе в городе миграционной службы.

В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром, личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, приданного 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях.

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Силы обороны уничтожают врага

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также еще один по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции. Кроме того, наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов противника.