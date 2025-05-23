Враг давит на Покровском направлении: карта боевых действий 23 мая
- Российские войска совершили многочисленные атаки на разных направлениях, в частности Харьковском, Купянском, Лиманском и других, в частности на Покровском направлении остановлено 44 штурма.
- За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1 050 оккупантов и уничтожили значительное количество техники, включая танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.
Россияне продолжают атаковать – начались 1185-е сутки полномасштабного вторжения врага на территорию Украины. На фронте за прошедшие сутки зафиксировали 141 боевое столкновение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте сегодня
На Харьковском направлении оккупанты 8 раз пытались прорваться в районах Волчанска, Малой Шапковки и Довгенького.
На Купянском направлении 6 атак отражены в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Песчаного.
На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону 12 раз в районах Грековки, Нового Мира, Торского, Липового и Редкодуба.
Ситуация возле Грековки: смотрите на карте
На Северском направлении было 3 попытки продвижения – в районах Григорьевки, Выемки, Белогоровки.
На Краматорском направлении было 4 атаки вблизи Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 9 атак – в районах Романовки, Торецка, Дачного, Дилиевки.
На Покровском направлении остановлено 44 штурма в районах Новой Полтавки, Елизаветовки, Лисовки, Малиновки, Звериного, Котляровки, Даченского, Удачного, Троицкого, Андреевки, Алексеевки, Проминя, Шевченко Первого и Миролюбовки.
Оккупанты атакуют возле Малиновки, Елизаветовки и Миролюбовки: смотрите на карте
На Новопавловском направлении военные России совершили 14 атак – вблизи Константинополя, Свободного Поля, Шевченко и Новополя.
На Гуляйпольском направлении враг совершил одну попытку прорыва возле Высокого – остановлено.
На Ореховском направлении наши защитники отбили 2 атаки – в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг активных действий противник не проводил. На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступления не обнаружено.
На Курском направлении наши воины остановили 21 штурм.
К слову, за прошедшие сутки защитники Украины ликвидировали 1 050 оккупантов. Также было уничтожено 2 танка, 1 бронированную машину, 43 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, 148 беспилотников и 139 единиц автомобильной техники.