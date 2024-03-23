Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении: карта фронта 23 марта

Силы обороны Украины продолжают ведение оборонительных действий на Новопавловском направлении. Однако российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции ВСУ на этом направлении фронта.

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. В общем, враг нанес 88 ракетных и 143 авиационных удара, совершил 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Волынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Купянское направление. На этом участке фронта враг, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

Лиманское направление. Украинские войска отбили 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное в Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Бахмутское направление. Вооруженные Силы отбили отражено 5 атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клищеевка Донецкой области.

Карта боев вблизи Бахмута: смотрите на карте

Авдеевское направление. Украинские защитники отбили 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Новопавловское направление. На этом участке фронта Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

ВСУ держат оборону на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Ореховское направление. На этом участке фронта оккупанты 10 раз, при поддержке авиации, атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и возле Роботино на Запорожье.

Херсонское направление. Здесь враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, течение минувших суток, осуществлено 2 штурма позиций украинских войск.

Какие потери у врага