Россия пытается штурмовать позиции ВСУ на Востоке: карта боевых действий за 23 ноября

Силы обороны уже 638-й день продолжают освобождать наше государство от захватчиков, изгоняя с оккупированных территорий врага. Однако российская армия пытается штурмовать позиции украинских военных на Востоке.

Так, за прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, а также совершил более 64 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

Навраг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силы обороны

Россияне атаковали возле Синьковки: смотрите на карте

Напротивник наступательных или штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты наступательных или штурмовых действий не вели.

В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ контратакуют южнее Бахмута: смотрите на карте

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силы обороны отразили 30 атак.

Российская армия штурмовала Новобахмутовку: смотрите на карте

Нанаши защитникиврага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

ВСУ отразили атаки россиян возле Марьинки: смотрите на карте

Навраг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

Враг наступал у Старомайорского: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Напротивник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области.

Россия пыталась штурмовать Работино: смотрите на карте

Как изменился фронт на других направлениях

Какие потери имели россияне в технике

В то же время Силы обороны продолжают наступательную операцию на, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Наукраинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За последние сутки авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления, 1 систему противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и склад боеприпасов российской армии.