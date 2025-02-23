Агрессор штурмует возле Покровска и не прекращает атак возле Торецка: карта фронта 23 февраля

За прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений. Больше всего штурмовых и наступательных действия вражеские силы осуществили на Покровском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг атаковал 5 раз, в сторону Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 3 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово.

На Лиманском направлении противник атаковал 13 раз. Враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ивановка, Колодязи, Ямполовка и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские подразделения трижды отражали наступательные действия агрессора в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении войско страны-агрессора осуществило шесть атак в районах Васюковки, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Торецка и в направлении Дилиевки.

Враг совершил 13 атак на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 34 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлиное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Улаклы. В то же время, враг активно применял бомбардировочную и штурмовую авиацию по населенным пунктам и позициям наших войск.

Силы обороны остановили более 30 штурмовых действий врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении оккупанты за прошедшие сутки 8 раз атаковали вблизи населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 4 атаки в районе Пятихаток и Щербаков.

На Приднепровском направлении захватчики один раз пытались вытеснить с занимаемых позиций наши подразделения, успеха не имели, понесли потери.

Продолжается операция на Курском направлении. За минувшие сутки украинские защитники отбили 13 вражеских атак на направлении. Противник нанес 20 авиационных ударов, сбросив 28 КАБ, совершил 383 обстрела, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.