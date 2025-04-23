ВСУ остановили более 50 штурмов возле Покровска, продолжаются бои на Курщине: карта фронта 23 апреля

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 144 боестолкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении агрессор 4 раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска.

Ситуация возле Волчанска: смотрите карте

На Купянском направлении вчера состоялось 3 атаки оккупантов. ВСУ отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении вражеские силы атаковали 14 раз. Агрессор пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Надежда, Новомихайловка и в направлениях Ольговки, Глущенково и Новосергиевки.

На Северском направлении противник совершил 3 попытки идти вперед в районах Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты 6 раз атаковали в районах Ступочек, Белой Горы и в сторону Майского.

На Торецком направлении российские войска совершили 13 атак в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки.

Враг осуществлял атаки в районе Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 53 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Березовка, Котляровка, Преображенка, Новоукраинка, Шевченко, Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Новопавловка, Романовка, Старая Николаевка, Миролюбовка, Новониколаевка.

ВСУ остановили более 50 штурмов врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении россияне в течение прошлого дня совершили 17 атак в районах вблизи Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного.

На Ореховском направлении оккупационные войска 5 раз шли вперед на позиции наших защитников вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 15 авиаударов, сбросив при этом 36 КАБ, совершил 344 обстрелы, 7 из которых – с РСЗО. Украинские воины остановили 22 штурмовые действия захватчиков.

К слову за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также ВСУ обезвредили 8 танков, 11 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня, 163 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.