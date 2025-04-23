Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку агресор 4 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться карті

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 3 атаки окупантів. ЗСУ відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворожі сили атакували 14 разів. Агресор намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Колодязі, Надія, Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового й Новосергіївки.

На Сіверському напрямку противник здійснив 3 спроби йти вперед в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти 6 разів атакували у районах Ступочок, Білої Гори та в бік Майського.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 13 атак у районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки.

Ворог здійснював атаки в районі Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Березівка, Котлярівка, Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка.

ЗСУ зупинили понад 50 штурмів ворога на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку росіяни протягом минулого дня здійснили 17 атак у районах поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська 5 разів йшли вперед на позиції наших захисників поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 15 авіаударів, скинувши при цьому 36 КАБ, здійснив 344 обстріли, 7 з яких – із РСЗВ. Українські воїни зупинили 22 штурмові дії загарбників.

До слова минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також ЗСУ знешкодили 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 163 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.