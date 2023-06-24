Россияне безрезультатно наступают на Востоке, ВСУ дают отпор врагу: карта боевых действий 24 июня
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики продолжают бесполезные наступательные операции на Востоке нашей страны. ВСУ же дают достойный отпор оккупантам, а на Юге – развивают наступательные операции.
Россияне сосредотачивают основные усилия на 3 направлениях – Лиманском, Авдеевском и Марьинском. В течение суток на этих участках фронта произошло более 28 боевых столкновений.
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Какая ситуация на ВостокеНа Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении противник совершил бесполезные наступательные действия в направлениях Веселого и южнее Дибровы. Нанес авиационных ударов в районах Невской Луганской области и Белогоровка и Северского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке – Донецкой.
Враг пытался наступать близ Дибровы: смотрите на картеНа Бахмутском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Хромово, Ивановское, Первомайское и Предтечино. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Южное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник проводил безрезультатные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Новокалиново, Очеретино, Невельское, Авдеевка и Северное. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Тонечко, Карловка и Невельское Донецкой области.
Враг не оставляет попыток наступления в районе Авдеевки: смотрите на картеНа Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг совершил бесполезные наступательные действия в направлениях Угледара и Золотой Нивы. Нанес авиационных ударов в районах Золотая Нива, Сторожево, Макаровка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Водяное, Угледар и Сторожево в Донецкой области.
Карта боевых действий вблизи Марьинки и Угледара
Какая ситуация на ЮгеНа Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные деяния, сосредотачивает главные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.
Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов, Степногорск Запорожской области и Веселое, Казацкое и Антоновка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов:
- Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Красная Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка, Степное, Пятихатки Запорожской области;
- Приднепровское, Никополь Днепропетровской области;
- Качкаровка, Республиканец, Казацкое, Дорожное, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Берегово, Огромное Херсонской области.
Ситуация на Юге: карта боевых действий
Ситуация на других участках фронтаНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Павловки Сумской области и Гатища и Плетеновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:
- Карповичи, Карабаны, Михальчина Слобода Черниговской области;
- Середина-Буда, Шалыгино, Поповка, Атинское, Искрисковщина, Волфине, Павловка, Стукаловка, Ободья, Кондратовка Сумской области;
- Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Олейниково, Нескучное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Плетеневка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополи на Харьковщине.
Успехи ВСУ в сутки
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
- 4 района сосредоточения личного состава и военной техники,
- 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
- 2 средства радиоэлектронной борьбы,
- 5 средств противовоздушной обороны.