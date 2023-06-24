Россияне безрезультатно наступают на Востоке, ВСУ дают отпор врагу: карта боевых действий 24 июня

Российские захватчики продолжают бесполезные наступательные операции на Востоке нашей страны. ВСУ же дают достойный отпор оккупантам, а на Юге – развивают наступательные операции.

Россияне сосредотачивают основные усилия на 3 направлениях – Лиманском, Авдеевском и Марьинском. В течение суток на этих участках фронта произошло более 28 боевых столкновений.

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Какая ситуация на Востоке

Наартиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области. Напротивник совершил бесполезные наступательные действия в направлениях Веселого и южнее Дибровы. Нанес авиационных ударов в районах Невской Луганской области и Белогоровка и Северского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному и Раздолевке – Донецкой.

Враг пытался наступать близ Дибровы: смотрите на карте

Напротивник нанес авиационных ударов в районах Хромово, Ивановское, Первомайское и Предтечино. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Южное и Нью-Йорк Донецкой области. Напротивник проводил безрезультатные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Новокалиново, Очеретино, Невельское, Авдеевка и Северное. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Тонечко, Карловка и Невельское Донецкой области.

Враг не оставляет попыток наступления в районе Авдеевки: смотрите на карте

Навраг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области. Навраг совершил бесполезные наступательные действия в направлениях Угледара и Золотой Нивы. Нанес авиационных ударов в районах Золотая Нива, Сторожево, Макаровка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Водяное, Угледар и Сторожево в Донецкой области.

Карта боевых действий вблизи Марьинки и Угледара

Какая ситуация на Юге

Напротивник продолжает вести оборонительные деяния, сосредотачивает главные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Новоданиловка, Орехов, Степногорск Запорожской области и Веселое, Казацкое и Антоновка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Красная Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка, Степное, Пятихатки Запорожской области ;

; Приднепровское, Никополь Днепропетровской области ;

; Качкаровка, Республиканец, Казацкое, Дорожное, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Берегово, Огромное Херсонской области.

Ситуация на Юге: карта боевых действий

Ситуация на других участках фронта

Карповичи, Карабаны, Михальчина Слобода Черниговской области ;

; Середина-Буда, Шалыгино, Поповка, Атинское, Искрисковщина, Волфине, Павловка, Стукаловка, Ободья, Кондратовка Сумской области ;

; Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Олейниково, Нескучное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Плетеневка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополи на Харьковщине.

Успехи ВСУ в сутки

Наоперативная обстановка без значительных конфигураций. Напротивник нанес авиационный удар в районах Павловки Сумской области и Гатища и Плетеновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили: