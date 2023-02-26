71 отбитая атака на Донбассе, враг наращивает оборону Крыма: карта боевых действий 26 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Уже 368 сутки Украина мужественно противостоит России, которая пришла к нам с неспровоцированной войной. Сейчас самая тяжелая ситуация на Востоке – там продолжаются ожесточенные бои.
Наши защитники отбивают атаки врага, однако россияне продолжают идти в наступление. В Генштабе ВСУ подробно рассказали, что происходит на фронте.
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Враг пытается наступать, Силы обороны отбили 71 атаку
Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на этих направлениях.
Враг постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня. Российские военные нанесли еще 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Кроме того, было совершено 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, снова пострадали мирные люди.
Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов значительная по всей территории Украины,
– отметили в Генштабе ВСУ.
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Россияне наращивают оборону Крыма
Российские захватчики наращивают оборону временно оккупированного Крыма. В частности, строят фортификационные постройки. Из Челябинской области прибыли 150 российских военнослужащих срочной службы для выполнения инженерных работ.Это любопытно! Из-за опасений деоккупации украинских территорий так называемый городской прокурор Горловки Донецкой области сложил полномочия и готовится к эвакуации на территорию России.
Украинские защитники крушат врага
Только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили три вражеских беспилотника разных типов: "Орлан-10", "Supercam S350" и "Ланцет-3".
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию РЭБ, а также еще 2 важные вражеские цели.
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Ситуация на поле боя: смотрите карту
Что происходит на разных направлениях фронта
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Враг обстрелял районы населенных пунктов Городище Черниговской области; Поповка, Стукаловка, Павловка и Гирино Сумской области, а также Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огурцово и Бологовка Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях захватчики вели безуспешные наступательные действия вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздолевки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества.
Враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Новомлинска, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки Луганской области.
- На Бахмутском – оккупанты продолжают атаковать позиции наших войск. Захватчики пытались наступать вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Однако безуспешно.
Россияне обстреляли районы 22 населенных пунктов. В частности, Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. Противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Константиновки.
- На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг вел наступление в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар – успеха не достиг. Огневому воздействию подверглись Авдеевка, Орловка, Водяное, Нетайлово, Острое, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Россияне продолжают артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения.
В частности, от вражеского огня пострадали Времевка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Орехов и Белогорье Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антоновка и Кизомис Херсонской области, а также Матросовка Николаевской области.