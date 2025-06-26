Более полсотни отбитых штурмов на Покровском направлении: карта боевых действий на 26 июня

За прошедшие сутки зафиксировано 154 боестолкновения. Больше всего российские захватчики давят на Покровском и Новопавловском направлениях. Украинские защитники дают мощный отпор агрессору.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте сегодня: карта боевых действий

Российские захватчики 26 июня нанесли 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме того, оккупанты привлекли для поражения 3278 дронов-камикадзе, а также осуществили 5902 обстрелы по позициям украинских защитников и населенных пунктах.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности, по районам населенных пунктов Водяное, Граней, Охримовка, Григорьевка Харьковской области; Полтавка, Шахово, Ильиновка, Владимировка, Попов Яр, Новоторецкое, Сухой Яр, Мирноград, Покровск, Удачное, Александроград, Андреевка-Клевцово Донецкой области; Малиновка, Ольговское, Каменское Запорожской области; Ольговка, Таврическое Херсонской области.

За минувшие сутки наша авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 11 районов сосредоточения личного состава оккупантов, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему и один другой важный объект врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 14 атак оккупантов. Враг нанес 8 авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 263 обстрела, в том числе 7 – из РСЗО.

Карта боевых действий за 25 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

На Южно-Слобожанском – агрессор 8 раз атаковал позиции наших войск возле Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцов.

На Купянском направлении было 4 атаки российских захватчиков. Наши воины остановили штурмовые действия врага в районах Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском – оккупанты атаковали 17 раз. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодези, Зеленая Долина и Торское.

На Северском направлении Силы обороны остановили 4 наступательных действия врага в районах Верхнекаменского и Григорьевки.

На Краматорском направлении – было 8 боестолкновений. Враг пытался продвигаться в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении противник совершил 16 атак в районах Торецка, Нелиповки и в сторону Александро-Калиново и Яблоновки.

На Покровском – украинские защитники остановили 51 штурмовое действие оккупантов в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптевое, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Новопавловском направлении враг совершил 20 атак в районах населенных пунктов Запорожье, Свободное Поле, Перестройка и Шевченко.

На Гуляйпольском – один раз пытался атаковать возле Малиновки.

На Ореховском направлении российские захватчики пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском – были 2 тщетные попытки агрессора продвинуться на позиции наших подразделений

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Украинские защитники наносят российским захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал агрессора в тылу.

За прошедшие сутки потери оккупантов составили 1100 бойцов. Также у врага минус танк, 7 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 107 БПЛА, 111 единиц автомобильной и единица специальной техники оккупантов.