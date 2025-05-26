Россия закрепилась на Сумщине и дошла под Днепропетровщину: как изменилась линия фронта за неделю

Ситуация на фронте остается крайне сложной. Бои продолжаются в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 19 по 25 мая 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боев на фронте

На прошлой неделе первые несколько дней количество боевых столкновений шло на спад, однако с пятницы на фронте наблюдается обострение. Враг возобновил атаки на Гуляйпольском направлении, усилил штурмы на Курском и сохраняет высокую активность в районах Покровска, Торецка и Лимана.

Всего на прошлой неделе произошло 1 212 боевых столкновений. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 403 штурма;

Курское направление – 157 штурмов;

Новопавловское направление – 156 штурмов;

Лиманское направление – 142 штурма;

Торецкое направление – 99 штурмов;

Краматорское направление – 37 штурмов;

Харьковское направление – 36 штурмов;

Ореховское направление – 26 штурмов;

Купянское направление – 26 штурмов;

Северское направление – 19 штурмов;

Приднепровское направление – 8 штурмов;

Гуляйпольское направление – 6 штурмов.

Несмотря на большое количество атак, изменений линии фронта не зафиксировано на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других направлениях говорим далее.

Россияне закрепились на Сумщине

Тяжелые бои продолжаются в районе приграничья на Сумщине. Несмотря на заявление кремлевского диктатора Путина о якобы полной зачистке Курской области, эта информация не соответствует действительности и под контролем Украины все еще остаются пограничные участки в районах сел Горналь, Олешня и Отруба.

Несмотря на это, к сожалению, врагу удалось закрепиться на украинской территории. Так, села Журавка и Новенькое, а также большая часть Веселовки и Басовки оказались в оккупации.

Российские захватчики пытаются прорываться на других участках границы и штурмуют села Локня, Беловоды и в направлении Водолагов.





Ситуация в Сумской области / Карта DeepStateMAP

Бои в Торецке и в направлении Константиновки

Особенно сложная ситуация на Торецком направлении. Продолжаются городские бои в Торецке, который почти полностью уничтожен врагом. В то же время россияне используют тактики прорыва, которые уже были использованы в Разливе, Богатыре и других населенных пунктах: враг прорывается ограниченным количеством пехоты и закрепляется на небольшом участке, а дальше к нему прибывает подкрепление. Например, россияне прорвались в Дылеевку и движутся в направлении Плещеевки.

Также россияне зашли в Романовку и Зарю. В то же время между этими селами есть большая угроза окружения украинских сил, которые находятся в Гнатовке и Старой Николаевке. Расстояние между Зарей и Романовкой – 4 километра.

Кроме того, враг продолжает движение по трассе Покровск – Константиновка в направлении последней.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне продвигаются к админгранице Донецкой области

Осложняется ситуация на Покровском направлении. Прорыв врага на трассу Покровск – Константиновка ухудшил ситуацию, ведь россияне теперь ведут штурмы в направлениях Новоэкономического и Мирнограда.

Несмотря на огромное количество атак, в направлениях Покровска, Мирнограда или Новоэкономичного россиянам продвинуться не удалось. Однако другая ситуация на участке в направлении админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

На прошлой неделе россияне продвинулись между Новоалександровкой и Надиевкой и в Троицком. Вражеские войска приближаются к админгранице областей. Так, в первую очередь россиян интересует полная оккупация Донецкой области, однако приближение линии соприкосновения к Днепропетровщине привело к усиленным атакам со стороны россиян – на прилегающие к Донетчине села враг постоянно бросает КАБы, запускает дроны и бьет артиллерией.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои на Новопавловском направлении

На Новопавловском направлении также сложная ситуация. На прошлой неделе врагу удалось прорваться в район Богатыря на трассу Курахово – Запорожье и в село Отрадное.





Ситуация в районе Одрадного и Богатыря / Карта DeepStateMAP

А вот возле админграницы с Запорожской областью ситуация тоже не простая. В начале прошлой недели враг смог прорваться в село Зеленое Поле и впоследствии расширил зону контроля. Так образовался "мешок" между этим селом и Новоселкой, что угрожает гарнизону, который держит там оборону.





Ситуация в районе Зеленого Поля / Карта DeepStateMAP

Сколько бы не было разговоров и новостей о переговорах, последние несколько ночей почти вся страна ощущает на себе, на сколько террористическая страна "готова заканчивать войну". Ночью 26 мая враг запустил рекордное количество "Шахедов" – 355. Предыдущей ночью, в частности, россияне убили 3 детей на Житомирщине и еще 9 человек в Киевской, Хмельницкой области и в Николаеве. Единственной гарантией спокойствия и мира для нас является наше войско, и поэтому каждый из нас должен делать все возможное для его поддержки. Самый простой способ прямо сейчас поддержать наших воинов – задонатить на сбор. Именно для того, чтобы закрывать потребности войска, и работает наш благотворительный Фонд24 – там вы можете найти актуальные сборы и отчеты об уже переданной помощи. Помните, равнодушие приближает фронт.