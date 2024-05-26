Более 1000 ударов БпЛА по позициям ВСУ, наступление на Харьковщине захлебнулось: карта боев 26 мая

Силы обороны нивелировали угрозу прорыва на Харьковщине. Защитники сдерживают врага на восточном фронте. Особенно интенсивные бои идут на Покровском направлении.

За минувшие сутки произошло более 140 боевых столкновений. По состоянию на 10 утра 26 мая развернулось 35 боев. Где сейчас продолжаются столкновения с оккупантами, передает 24 Канал.

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Вражеское наступление на Харьковщине провалилось

Как сообщает Генштаб, на Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов ликвидирована. Сейчас защитники организовали устойчивую оборону и наносят врагу значительные потери там, где он пытается осуществить атаки.

Оккупанты трижды пытались штурмовать позиции наших войск. Силы обороны отбили две атаки в направлении сел Липцы и Терновая. Враг не оставляет попыток продвинуться вперед из района села Лукьянцы – там продолжается бой.

Где расположены Лукьянцы: смотрите на карте

Россияне получили жестокий отпор в районе Невского и наступают на Красногоровку

На Купянском направлении сегодня уже произошло шесть боевых столкновений. Одна атака отбита. В районах Синьковки, Новоегоровки, Грековки, Невского и Дружелюбовки бои продолжаются.

Оккупанты суют на Новоегоровку: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши воины дали жестокий отпор оккупантам, которые пытались продвинуться в направлении Невского.

Оккупанты получили крепкого леща у Невского: смотрите на карте

На Покровском направлении интенсивность боевых действий достаточно высока. Противник уже 14 раз атаковал позиции наших защитников. Шесть атак отбито, а восемь боестолкновений, в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола и Невельского, продолжаются.

Бои на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Константиновки. Враг продолжает наступать в районе Красногоровки.

Противник наступает на Красногоровку: смотрите на карте

На Времовском направлении, неподалеку Раздельного и Старомайорского, две попытки оккупантов улучшить тактическое положение потерпели неудачу.

Атака вблизи Старомайорского: смотрите на карте

На Краматорском направлении противник активных действий не проводил.

Какова ситуация на Юге

На Ореховском направлении продолжается бой в районе Малой Токмачки.

Где расположена Малая Токмачка: смотрите на карте

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Отметим, что вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 10 ракетных ударов 13-ю ракетами, 40 авиаударов с применением 56 КАБов, 1001 удар дронами-камикадзе.