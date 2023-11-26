Россияне атакуют на Востоке, а ВСУ наступают на Юге: карта боевых действий 26 ноября

Украинские защитники уже 641 день освобождают территории нашего государства от захватчиков, нанося врагу безумных потерь. Так, Силы обороны наступали на Юге Украины, в то же время россияне пытались проводить штурмы на Востоке.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 109 авиационных ударов, а также совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходит на Востоке Украины

Навраг вел штурмовые действия у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силы обороны

ВСУ отразили атаки врага возле Синьковки: смотрите на карте

Наоккупанты наступательных или штурмовых действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят захватчикам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны держат позиции под Клещиевкой: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области. Здесь украинские защитники отразили 23 атаки.

Россияне пытаются окружить Авдеевку: смотрите на карте

Напротивник вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силы обороны

Враг штурмовал позиции ВСУ возле Марьинки: смотрите на карте

Напротивник вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

Россия атаковала позиции у Золотой Нивы: смотрите на карте

Что происходило на фронте 26 ноября: смотрите видео

Какая ситуация на Юге

Наврагпытался восстановить утраченное положение вблизи Работиного Запорожской области.

ВСУ отразили атаку российской армии возле Работиного: смотрите на карте

Какие потери в технике россиянам нанесли Силы обороны

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Нанаши воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов противника.