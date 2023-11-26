Россияне атакуют на Востоке, а ВСУ наступают на Юге: карта боевых действий 26 ноября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники уже 641 день освобождают территории нашего государства от захватчиков, нанося врагу безумных потерь. Так, Силы обороны наступали на Юге Украины, в то же время россияне пытались проводить штурмы на Востоке.
За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 109 авиационных ударов, а также совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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Что происходит на Востоке УкраиныНа Купянском направлении враг вел штурмовые действия у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силы обороны отразили 4 атаки.
ВСУ отразили атаки врага возле Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении оккупанты наступательных или штурмовых действий не вели.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
В то же время Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят захватчикам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Силы обороны держат позиции под Клещиевкой: смотрите на карте
На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.
Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области. Здесь украинские защитники отразили 23 атаки.
Россияне пытаются окружить Авдеевку: смотрите на картеНа Марьинском направлении противник вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силы обороны отразили 9 атак.
Враг штурмовал позиции ВСУ возле Марьинки: смотрите на картеНа Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.
Россия атаковала позиции у Золотой Нивы: смотрите на карте
Что происходило на фронте 26 ноября: смотрите видео
Какая ситуация на ЮгеНа Запорожском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работиного Запорожской области.
ВСУ отразили атаку российской армии возле Работиного: смотрите на картеСилы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении наши воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Какие потери в технике россиянам нанесли Силы обороны
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства, 1 пункт управления и 1 склад боеприпасов противника.