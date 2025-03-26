Россияне давят на 5 направлениях и пытаются прорвать оборону ВСУ: карта боевых действий 26 марта
- Россия осуществила 207 атак в течение суток на разных направлениях, в частности на Покровском, Лиманском, Торецком и Новопавловском направлениях.
- На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях также зафиксированы попытки врага продвинуться, но они были отражены украинскими силами.
- Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области.
Россия продолжает атаковать и не оставляет попыток штурмовать позиции ВСУ на всей линии фронта. Особенно активно силы противника атакуют Покровском, Лиманском, Торецком и Новопавловском направлении.
В общем, в течение суток на всей линии фронта было зафиксировано 207 боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Что происходит на фронте
На Харьковском направлении враг 4 раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Тихого и в сторону Каменки.
На Купянском направлении вчера состоялось 5 атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово и Петропавловки.
Враг давит на Купянском направлении: смотрите на карте
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка, Надия, Копанки и в сторону Новомихайловки, Ольговки, Нового, Катериновки.
Что происходит на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Северском направлении Силы обороны остановили 5 наступательных действий захватчиков вблизи населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано два боестолкновения в направлениях Предтечино и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 26 атак в районе Торецка и неподалеку Дилиевки и Крымского.
Бои в Торецке: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 69 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Александрополь, Зеленое Поле, Лысовка, Тарасовка, Елизаветовка, Котлино, Удачное, Шевченко, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Богдановка и в сторону Новосергиевки, Малиновки, Котляровки.
Какая ситуация под Покровском: смотрите на карте
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Разлив, Днепроэнергия, Константинополь.
Россияне давят на Константинополь: смотрите на карте
На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили одну попытку врага продвинуться вперед вблизи Привольного.
На Ореховском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районе Каменского и в направлении Лобкового, Степного.
Что происходит в Запорожье: смотрите на карте
На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 23 КАБ, совершил 247 обстрелов, из которых семь – с РСЗО. Украинские защитники остановили 29 штурмовых действий захватчиков.