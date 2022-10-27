ВСУ отразили атаку врага под Бахмутом и Белогоровкой: карта боевых действий по состоянию на 27 октября

Украинские воины уверенно идут вперед и наносят врагам колоссальные потери. Тем временем оккупанты пытаются помешать продвижению украинских героев.

В Генштабе ВСУ отчитываются, что Россия продолжает пытаться удержать временно захваченные территории и сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны. Кроме того, враг не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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ВСУ отразили атаки врага

За сутки подразделения Сил обороны отбили атаку оккупантов в районе Белогоровки Луганской области. Также наши воины отразили атаки России в Донецкой области в районе населенных пунктов Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка.

Враг наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях: карта

ВСУ снова уничтожили "Аллигатор"

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов, в результате чего подтверждено поражение района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пункта и зенитного ракетного комплекса.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных БПЛА врага.

Кстати В Херсонской области украинские защитники сбили еще один ударный вертолет Ка-52

Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и 6 других важных военных объектов противника.

Вертолет врага уничтожили на Херсонщине, где продолжается наступление ВСУ: карта

Враг оборудует позиции на левом берегу Днепра

В Генштабе ВСУ сообщаются, что враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения. Также противник осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности, на левом берегу реки Днепр. Кроме того, враг активно ведет воздушную разведку.

За прошедшие сутки противник совершал обстрелы:

на Слобожанском направлении – с территории России, с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Двуречная, Каменка, Красное и Старица;

на Купянском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка и Фиголевка;

на Лиманском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское, Верхнекаменное и Заречное;

Враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии столкновения: карта

на Бахмутском направлении – из танков и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка;

на Авдеевском направлении противник наносил огневые поражения в районы населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Александрополь и Новокалиново.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Нескучное, Ольговское и Белогорье.

На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. От огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.

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