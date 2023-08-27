Сдерживание врага на Востоке и наступление на Юге: карта боевых действий за 27 августа

Россияне пытаются наступать, чтобы захватить новые украинские территории, а также вернуть находившиеся под их временным контролем. Но защитники Украины сдерживают наступление оккупантов, кровью отстаивая право жить в независимом государстве.

В течение суток произошло более 40 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Подробности относительно ночной атаки будут обнародованы впоследствии.

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Бои на Востоке

Наартиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Тополи Харьковской области. Напротивник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки, Твердохлебово, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Кременная, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

Попытки наступления оккупантов на Востоке

Напротивник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василевки и Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Новомарково, Ступочки, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

Ситуация возле Бахмута

Напротивник вел безуспешные наступательные действия в районе Степового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Керамик, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово Донецкой области. Насилы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Кураховка, Александрополь, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Что происходит возле Марьинки

Навраг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Водяное, Шахтерское, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

Ситуация на Юге

Напротивник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Староукраинка, Гуляйпольское, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Работино Запорожской области.

Запорожское направление

Что происходит на Севере Украины

Наот артиллерийских обстрелов противника пострадали Ольговка, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области.В то же время, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбыНаоперативная обстановка без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов в трех областях: