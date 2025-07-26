Более 150 боестолкновений, оккупанты давят под Покровском: карта боевых действий 27 июля

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление россиян. За прошедшие сутки, 26 июля, на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По уточненной информации, противник нанес 2 ракетных и 62 авиационных ударов, применив 28 ракет и сбросив 124 управляемые авиабомбы.

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Какова ситуация на линии соприкосновения?

Кроме того, россияне совершили 5 754 обстрела, в частности 51 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 3 927 дронов-камикадзе.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 9 атак захватчиков. Враг нанес 8 авиаударов, применив 17 управляемых авиабомб, и совершил 337 обстрелов, 10 из которых – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг 4 раза штурмовал позиции украинских подразделений вблизи Старицы, Красного Первого и в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось 6 атак захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия вблизи Радьковки, Купянска и Загрызово.

Что происходит вблизи Купянска: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголовое, Колодязи, Карповка и Торское.

На Северском направлении россияне совершили 2 попытки прорыва в районе Григорьевки.

Какова ситуация на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении противник 2 раза напрасно атаковал позиции Сил обороны в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты совершили 3 атаки в районах Торецка и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурма в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лысовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка, Родинское, Муравка и в направлении Новоподгороднего.

Россияне давят под Покровском: смотрите на карте

На Новопавловском направлении агрессор совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Зеленый Гай, Малиевка, Воскресенка.

Что происходит на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское Силы обороны отбили 1 атаку оккупационных войск.

На Приднепровском направлении враг 10 раз атаковал позиции защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, за 26 июля потери российских захватчиков составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили 1 танк, 4 боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 199 БпЛА оперативно-тактического уровня, 11 крылатых ракет и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.