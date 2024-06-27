Продолжается бой за Волчанск, обострена ситуация на Покровском направлении: карта фронта 27 июня
27 июня 2024, 13:37Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники 855 сутки дают мощный отпор российским захватчикам на фронте. Сейчас напряженная ситуация остается на Торецком направлении, а также обостренной – на Покровском направлении.
За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Известно, что уже за сегодня произошло 48 таких столкновений.
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Какая ситуация на направлениях фронтаНа Харьковском направлении продолжается бой за Волчанск. В Генштабе ВСУ отметили, что ситуация контролируемая.
Согласно данным, в течение предыдущих суток потери врага на Харьковском направлении составили: 150 военнослужащих, уничтожено 3 артсистемы, средство ПВО и 6 автомобилей. Также известно, что поврежден 1 танк, 1 артсистема, 2 средства ПВО и два автомобиля.
Ситуация возле Волчанска: смотрите на картеНа Купянском направлении с начала суток состоялось 4 боестолкновения в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Сейчас два штурмовых действия агрессора еще продолжаются.Лиманское направление. Там сейчас Силы обороны отражают 2 атаки в районах Копанок и Невского.На Северском направлении произошло 4 атаки врага. В Генштабе подчеркнули, что 3 из них в районах Спорного и Раздоловки успеха не имели. Вместе с тем, одно боестолкновение, в районе Роздоловки, еще продолжается.На Краматорском направлении враг не отказывается от намерений прорваться в районе Часового Яра. Там продолжаются 2 штурмовых действия.
Оккупанты хотят прорваться в районе Часового Яра: смотрите на картеНа Торецком направлении – напряженная ситуация. Так, российские оккупанты активны в районах Торецка, Северного и Железного. Известно, что наши защитники отбили атаку вблизи Дружбы.На Покровском направлении ситуация остается обостренной. За сегодня уже произошло 13 наступательных действий противника, 9 из которых успешно отражено. Продолжаются бои. На этом направлении враг за прошедшие сутки потерял 245 военнослужащих и две артиллерийские системы. Поврежден один танк.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на картеНа Кураховском направлении, в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, сейчас происходит восемь боестолкновений.Времовское направление. Враг атакует вблизи Константиновки.На Ореховском направлении российские войска без успеха штурмовали в районе Малой Токмачки.