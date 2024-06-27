Продолжается бой за Волчанск, обострена ситуация на Покровском направлении: карта фронта 27 июня

Украинские защитники 855 сутки дают мощный отпор российским захватчикам на фронте. Сейчас напряженная ситуация остается на Торецком направлении, а также обостренной – на Покровском направлении.

За прошедшие сутки зафиксировано 148 боевых столкновений. Известно, что уже за сегодня произошло 48 таких столкновений.

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Какая ситуация на направлениях фронта

продолжается бой за Волчанск. В Генштабе ВСУ отметили, что ситуация контролируемая.Согласно данным, в течение предыдущих суток потери врага на Харьковском направлении составили: 150 военнослужащих, уничтожено 3 артсистемы, средство ПВО и 6 автомобилей. Также известно, что поврежден 1 танк, 1 артсистема, 2 средства ПВО и два автомобиля.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

с начала суток состоялось 4 боестолкновения в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Сейчас два штурмовых действия агрессора еще продолжаются.. Там сейчас Силы обороны отражают 2 атаки в районах Копанок и Невского.произошло 4 атаки врага. В Генштабе подчеркнули, что 3 из них в районах Спорного и Раздоловки успеха не имели. Вместе с тем, одно боестолкновение, в районе Роздоловки, еще продолжается.враг не отказывается от намерений прорваться в районе Часового Яра. Там продолжаются 2 штурмовых действия.

Оккупанты хотят прорваться в районе Часового Яра: смотрите на карте

– напряженная ситуацияТак, российские оккупанты активны в районах Торецка, Северного и Железного. Известно, что наши защитники отбили атаку вблизи Дружбы.ситуация остается обостренной. За сегодня уже произошло 13 наступательных действий противника, 9 из которых успешно отражено. Продолжаются бои. На этом направлении враг за прошедшие сутки потерял 245 военнослужащих и две артиллерийские системы. Поврежден один танк.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

, в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, сейчас происходит восемь боестолкновений.. Враг атакует вблизи Константиновки.российские войска без успеха штурмовали в районе Малой Токмачки.