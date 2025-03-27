Враг не прекращает штурмовать вблизи Покровска и атакует возле Торецка: карта фронта 27 марта

Украинские воины продолжают сдерживать натиск оккупантов, нанося противнику значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 224 боестолкновения.

Больше всего штурмовых действий враг совершил на Покровском направлении. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник дважды пытался прорвать оборонительные рубежи ВСУ в сторону Волчанска.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера произошло 4 атаки оккупантов. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки и Загрызово.

На Лиманском направлении вражеские силы атаковали 14 раз. Враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Ямполовка, Новосергиевка, в сторону Нового, Колодезей и Новомихайловки.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка.

На Краматорском направлении захватчики 4 раза атаковали в районах Часового Яра, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении вражеские силы совершили 20 атак в районах Торецка, Дачного, Крымского и в направлении Дылеевки.

Противник атаковал в районе Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 88 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Новоукраинка, Котлино, Успеновка, Новоалександровка и в сторону населенных пунктов Преображенка, Покровск, Проминь, Видродження, Новосергеевка.

На Покровском направлении российские войска совершили 88 штурмовых действий: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг в течение прошлого дня совершил 25 атак в направлении населенных пунктов Разлив, Веселое, а также вблизи Константинополя и Скудного.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 16 атак в районах населенных пунктов Ровнополь, Новоселка, Привольное, Свободное Поле и Новополь.

На Ореховском направлении вражеские войска 9 раз штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Лобковое, Щербаки и в направлении Степного.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, сбросив при этом 28 управляемых авиационных бомб, совершил 492 обстрела, девять из них – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 25 штурмовых действий захватчиков.