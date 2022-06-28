Попытки наступать на Славянск и штурм Лисичанска: карта боевых действий на 28 июня
Источник:Liveuamap
Полномасштабная российско-украинская война длится уже 125 дней. ВСУ мощно отбивают врага. Самая сложная ситуация – на Донбассе.
О событиях на фронте сообщили в сводке Генштаба. Далее вы можете увидеть актуальную карту боевых действий.
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Наступление россиян на Славянск
В Генштабе сообщили, что российские оккупанты предпринимают штурмовые действия на Славянском направлении борьбы. Конкретные бои там продолжаются возле Долгенького – Долины. Враг создает все условия для себя для дальнейшего наступления. Основные силы захватчики сосредоточили именно на том, чтобы продолжать наступление в направлении Изюма – Славянска.
Карта боевых действий в Украине / Фото Liveuamap
Также российские оккупанты обстреляли наши позиции из артиллерии и реактивнымх систем залпового огня. Осуществили воздушную разведку из БПЛА вблизи населенного пункта Грушеваха. Пытались наступать в направлении Долгенькое – Долина, но наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад.
На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Были артиллерийские обстрелы россиян в районах населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.
Бои за Лисичанск и другие направления
По данным Генштаба, на Лисичанском направлении российские захватчики преследуют цель нанести нам урон. Поэтому кроме минометов и ствольной артиллерии били по нам еще и авиацией. Это произошло в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка.
Направление Лисичанска / Фото Liveuamap
Штурмовые действия оккупантов продолжают в направлении Волчеяровка – южная окраина Лисичанского НПЗ. Бои там продолжаются.
Не отказался враг и от своих намерений контролировать трассу Бахмут – Лисичанск. Хотел выяснить, в каких местах расположены наши подразделения. Поэтому вел разведку боем в направлении Николаевка - Спорное, а дальше наступал. Украинские защитники успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.
На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреливают населенные пункты. Штурмуют по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.
Боевые действия в Донецкой области / Фото Liveuamap
Активных действий врага не было на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Были обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Также наносил авиаудары.
Ситуация на Юге / Фото Liveuamap
Но наши героические воины отразили штурм в направлении Егоровка – Павловка. Враг с потерями отошел.
Враг несет потери в Украине
- На 27 июня было известно, что наши воины смогли ликвидировать уже 35 тысяч россиян, которые вторглись на нашу землю, чтобы ее захватить. Среди них есть и с высшими званиями – генералы, полковники и другие. Недавно сообщалось, что украинские защитники уничтожили очередного российского майора, причастного к бомбардировкам с Су-34. Это пилот истребителя-бомбардировщика враждебных военно-космических сил Равиль Гаттаров.
- Много потерь у врага и в технике, ему очень несладко на украинской земле. А 27 июня российские оккупанты потеряли еще один ударный вертолет Ка-52. Уничтожили вертолет россиян зенитчики 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины. По вражескому вертолету попал украинский снаряд. После этого Ка-52 россиян успешно пошел на аварийное снижение.
- А вот ситуацию на опасных участках – Лисичанск и Славянск – анализировали и в американском Институте изучения войны. Согласно выводам, российские оккупанты продвинулись ближе к Лисичанску, но не смогли отрезать город от линий связи. Также россияне пытались наступать на Славянск, но не удалось.
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