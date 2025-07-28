ВСУ отбили Кондратовку, российская ДРГ зашла в Покровск: как изменилась линия фронта за неделю

Россия не демонстрирует никакого намерения заканчивать войну в Украине. Враг усиленно давит на Покровск, параллельно осуществляя штурмовые действия и на других направлениях. Кроме Донецкой области, оккупанты продвинулись также на Запорожье и Харьковщине.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 21 по 27 июля 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боевых действий

Прошлая неделя на фронте выдалась особенно тяжелой. Россияне продолжают прощупывать оборону ВСУ на разных направлениях – то увеличивая, то уменьшая количество атак на определенных отрезках. Всего за неделю на фронте произошло 1191 боевое столкновение, что примерно соответствует показателям прошлой недели.

Стабильно тяжелее всего остается на Покровском направлении, где оккупанты не планируют снижать градус напряжения. В то же время враг продвигается и в направлении Лимана, Купянска, границы Днепропетровской области, в Запорожье. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 420 атак;

Лиманское направление – 157 атак;

Новопавловское направление – 104 атаки;

Сумское направление – 93 атаки;

Северское направление – 56 атак;

Торецкое направление – 55 атак;

Приднепровское направление – 48 атак;

Харьковское направление – 42 атаки;

Купянское направление – 38 атак;

Краматорское направление – 21 атака;

Ореховское направление – 9 атак;

Гуляйпольское направление – 1 атака.

Несмотря на вражеские атаки, линия боевого столкновения не изменилась на Краматорском, Гуляйпольском, Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках фронта говорим далее

Контратака Сил обороны Украины на Кондратовку

На Сумском направлении ситуацию удалось стабилизировать. Более того, силы 225 ОШП закончили зачистку и закрепились в Кондратовке – это уже второй населенный пункт, который подразделение освободило на Сумщине. При этом никакого продвижения россиян здесь не зафиксировано.

Как отметили в DeepState, длительное время оккупанты находились в окружении Сил обороны, поэтому понадобилось время на ее "выкуривание". При освобождении Кондратовки враг понес большие потери: уничтожен батальон 40 ОБрМП, батальон 155 ОБрМП и мотострелковая дивизия 30 ОМСП. Ликвидирован комбат последнего подразделения.

Аналитики утверждают, что деоккупация Кондратовки стала следствием уникальной тактики и подходов, которые использует 225 ОШП.

В ГПСУ отметили, что после освобождения села в этой операционной зоне немного уменьшилось российских атак. Такой активности, как в начале наступления на Сумщину, уже нет.

Ситуация на Сумском направлении / Карта DeepStateMAP

Что касается Харьковского направления, врагу удалось захватить позиции ВСУ у Волчанских Хуторов.

Ситуация возле Купянска ухудшается

К сожалению, российской армии удалось продвинуться непосредственно возле Купянска. Оккупанты стремятся войти в город с северо-запада. Красная зона уже вплотную приблизилась к окраинам. Штурмовые группы врага осуществляют попытки закрепиться по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора.

Как указывают в DeepState, ситуация осложняется тем, что противник имеет большой район проникновения до Соболевки.

"Цель врага очевидная – растянуть боевые порядки Сил обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны", – отмечают там.

Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Кроме того, оккупанты достигли успехов в направлении Боровой – а именно возле Зеленого Гая.

На Лиманском направлении уточнена линия соприкосновения возле Карповки и Редкодуба. Оккупанты достигли успеха возле Торского. Там заметно увеличилась серая зона в направлении Заречного.

Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Также увеличилась серая зона и возле Верхнекаменского, что на Северском направлении.

Оккупанты проникли в Покровск

На позапрошлой неделе россияне через Зверево проникли в Покровск. Враг воспользовался тем, что в одной из бригад банально закончилась пехота, а также недостоверным представлением обстановки на местах. Для стабилизации обстановки пришлось срочно привлекать 155 ОМБр и 68 ОЕБр.

Пользуясь ситуацией, российская пропаганда начала штамповать ролики, где оккупанты спокойно ходят по улицам Покровска. DeepState поспешили успокоить: такие видео быстро бы закончились прилетом FPV-дрона.

Последние дни продолжалась активная зачистка в районе "Розы" и парка – большинство россиян, которые проникли в город, уже 200-е. Некоторые оккупанты даже бросали свою одежду, переодеваясь в гражданских. Однако это им не помогло, ведь район под пристальным вниманием.

На фоне этого впервые за долгое время враг на Покровском направлении снова задействовал тяжелую технику.

Однако загадкой остается место, которое выбрали для штурма, а именно район села Шевченко, а не Зверево, где ка**пы и нашли слабое место в обороне,

– указывают в DeepState.

Силам обороны удалось отразить механизированный штурм. Аналитики отмечают, что стоит быть готовыми к подобным акциям, однако, вероятнее всего, враг и дальше будет лезть самым большим своим ресурсом – пехотой.

Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Еще врагу удалось продвинуться возле Новоэкономичного, что все больше приближает ЛБЗ к Мирнограду. Кроме того, в Доброполье и ряде населенных пунктов вокруг объявили принудительную эвакуацию. Причиной является непрерывная работа российских экипажей дронов по Доброполью, логистике, в частности по трассе на Краматорск. Также оккупанты активно бьют по городу КАБами.

Параллельно с этим продолжались тяжелые бои на Торецком направлении. К сожалению, российской армии удалось продвинуться возле Курдюмовки и Дылеевки, что на севере Торецка, а также возле Леонидовки на юге и Яблоновки.

Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение врага на Новопавловском направлении

Российская армия продолжает метр за метром продвигаться на Новопавловском направлении в сторону границы с Днепропетровской областью. Сейчас враг не закрепился ни в одном населенном пункте Днепропетровщины, однако за последнюю неделю он имел ряд новых продвижений возле админграницы.

В частности, оккупанты заняли позиции возле Воскресенки, Поддубного, Зеленого Гая, Орехового. Кроме того, местами значительно увеличилась серая зона – в том числе и в Дачном Днепропетровской области. Россияне приблизились к населенному пункту Искра.

Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне закрепляются в Каменском на Запорожье

Враг продолжает давить по всему отрезку от Плавней до Щербаков. Особенно критической является ситуация возле Каменского, где оккупанты смогли продвинуться и закрепиться. Сейчас враг пытается дозачистить населенный пункт, а параллельно развивает инициативу дальше – в направлении Плавней и Степногорска.

Российские силы на этом направлении оказались значительно больше украинских. Вероятно, оккупанты будут продолжать штурмы с целью выйти по рубежу реки Конская.

В то же время это создает прямую угрозу для Запорожья. В ISW предупреждают, что дальнейшее продвижение примерно на 5 километров в направлении Приморского или Веселянки позволит врагу бить по Запорожью из ствольной артиллерии.

Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Также враг значительно увеличил количество штурмов на Приднепровском направлении – но без успеха.

Ситуация на фронте остается критической, но Силы обороны делают все, чтобы остановить врага и даже проводить контратаки. Однако в условиях тотальной нехватки личного состава ВСУ приходится все больше полагаться на технологии – в частности, дроны. Кроме того, изо дня в день не уменьшается и количество запросов на автомобили, тепловизоры и другое необходимое оснащение. Именно для того, чтобы закрывать эти потребности и существует наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и посмотреть отчеты об уже переданной помощи.