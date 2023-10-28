Ожесточенные бои на Востоке, враг пытается окружить Авдеевку: карта боевых действий 28 октября

Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам по всей линии фронта. Украинские защитники не только отбивают атаки российских захватчиков, но и проводят наступательные операции на отдельных участках фронта.

За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений на всей линии фронта. Больше всего враг атакует на Авдеевском и Марьинском направлениях, но ВСУ дают мощный отпор врагу.

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Ожесточенные бои на Востоке

Надавраг не производит наступательных или штурмовых действий. В ОСУВ "Хортица" сообщают, что на этом участке фронта оккупанты продолжают перегруппировку войск. Наоккупанты пытались восстановить утраченное положение у Андреевки, однако успеха не имели. В течение суток ВСУ отбили 5 атак противника. Вместе с тем Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Какая ситуация у Бахмута: смотрите на карте

Напродолжаются ожесточенные бои. Российские военные не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но ВСУ устойчиво держат оборону и наносят врагу колоссальные потери. В ОСУВ "Таврия" сообщили, что оккупанты пытались наступать в районах Степового, Авдеевки, Первомайского, но успеха не имели. На этом участке фронта Силы обороны отбили 15 атак врага.

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои: смотрите на карте

Навраг также не оставляет попыток наступать. В течение суток Силы обороны отразили более 20 атак российских оккупантов.

Российские военные не оставляют попыток наступать на Марьинку: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Нанаши защитники отбили все атаки врага недалеко от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.Навраг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел. НаСилы обороны продолжают вести наступательную операцию. Наши защитники наносят оккупационным войскам немалые потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Наукраинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Ситуация на Юге: смотрите на карте

Враг сохраняет военное присутствие на Севере

НадаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Надапротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления. Оккупанты продолжают наращивать плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.