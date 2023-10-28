Ожесточенные бои на Востоке, враг пытается окружить Авдеевку: карта боевых действий 28 октября
28 октября 2023, 08:37Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам по всей линии фронта. Украинские защитники не только отбивают атаки российских захватчиков, но и проводят наступательные операции на отдельных участках фронта.
За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений на всей линии фронта. Больше всего враг атакует на Авдеевском и Марьинском направлениях, но ВСУ дают мощный отпор врагу.
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Ожесточенные бои на ВостокеНа Купянском да Лиманском направлениях враг не производит наступательных или штурмовых действий. В ОСУВ "Хортица" сообщают, что на этом участке фронта оккупанты продолжают перегруппировку войск. На Бахмутском направлении оккупанты пытались восстановить утраченное положение у Андреевки, однако успеха не имели. В течение суток ВСУ отбили 5 атак противника. Вместе с тем Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Какая ситуация у Бахмута: смотрите на картеНа Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские военные не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но ВСУ устойчиво держат оборону и наносят врагу колоссальные потери. В ОСУВ "Таврия" сообщили, что оккупанты пытались наступать в районах Степового, Авдеевки, Первомайского, но успеха не имели. На этом участке фронта Силы обороны отбили 15 атак врага.
На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои: смотрите на картеНа Марьинском направлении враг также не оставляет попыток наступать. В течение суток Силы обороны отразили более 20 атак российских оккупантов.
Российские военные не оставляют попыток наступать на Марьинку: смотрите на картеНа Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага недалеко от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.
Какая ситуация на ЮгеНа Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел. На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию. Наши защитники наносят оккупационным войскам немалые потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Ситуация на Юге: смотрите на карте