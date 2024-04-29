Россияне атакуют по всей линии фронта: карта боевых действий 29 апреля

Российские войска продолжают давить на всех участках фронта. За прошедшие сутки произошло 131 боевое столкновение.

Самыми горячими направлениями на фронте сейчас Бахмутское и Авдеевское. В общем, враг нанес 1 ракетный и 82 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на фронте

Наданаправлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Наданаправлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления. Нанаправлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Нанаправлении враг провел 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области.

Оккупанты давят на Лиманском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении нашими воинами отражено 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Новый, Андреевка Донецкой области.

Россияне наносят удары на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении, нашими защитниками отражено 55 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Камышине, Калиновое, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.

Авдеевское направление– самый горячий участок фронта: смотрите на карте

Нанаправлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Враг жмет на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Потери врага

Нанаправлении оккупанты 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области. Нанаправлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время, наши военные активно продолжают наносить сокрушительные удары врагу, наносят урон оккупационным войскам как в живой силе, так и в технике. Силы обороны прилагают титанические усилия, чтобы вытеснить врага вдоль всей линии фронта.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.