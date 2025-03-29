Враг штурмует на Покровском направлении и не прекращает атак возле Торецка: карта фронта 29 марта

Воины ВСУ стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося им значительные потери. За прошедшие сутки зафиксировано 183 боестолкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты 4 раза пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска и в сторону Каменки.

Враг хотел прорвать оборонительные рубежи ВСУ в районе Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера произошло 3 атаки российских войск. ВСУ отражали штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 16 раз. Он пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Ямполовка и в сторону Грековки, Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили одну атаку противника вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты 4 раза атаковали в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы, Предтечиного.

На Торецком направлении захватчики совершили 20 атак в районе Торецка и в сторону Дилиевки и Щербиновки.

Оккупанты совершили 20 атак на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в сторону Калинового.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении вражеские силы в течение прошлого дня совершили 17 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 4 атаки в районе Привольного.

На Ореховском направлении российские войска 8 раз штурмовали позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Степное, Каменское и севернее Нестерянки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки противник нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 44 управляемые авиационные бомбы, совершил 371 обстрел, 16 из них – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 14 штурмов захватчиков.

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1740 человек. Также ВСУ обезвредили 23 танка, 34 боевые бронированные машины, 64 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 164 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 118 автомобилей оккупантов.