Вражеские силы России не прекращают штурмовать на фронте. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 138 боестолкновений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях ВСУ отбили 20 атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных ударов, в общем сбросил 24 управляемые авиационные бомбы и совершил 279 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили 10 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Волчанские Хутора и Красное Первое.

Какая ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера состоялось 5 атак оккупантов. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Степная Новоселовка, Новая Кругляковка и Загрызово.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Григорьевка, Серебрянка и в сторону населенных пунктов Чернещина, Среднее, Шандриголово.

На Краматорском направлении оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе Новомаркового.

На Торецком направлении вражеские силы совершили 11 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Яблоновка, Щербиновка и в направлении Иванополье и Степановки.

Враг атаковал на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Полтавка, Попов Яр, Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Котлино, Миролюбовка, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Новоукраинка.

ВСУ остановили штурмы врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг вчера совершил 12 атак в районах населенных пунктов: Малиевка, Воскресенка, Новополь, Темировка, Толстой, Мирное, Зеленое Поле и в направлении населенного пункта Филиал.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении – россияне пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили одну вражескую атаку в районе Антоновского моста.

На Северском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, за прошедшие сутки потери российской армии составили 920 человек. Также ВСУ обезвредили две боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, 178 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 135 единиц автомобильной техники оккупантов.