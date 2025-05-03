Четыре основных направления самые адские: карта боевых действий 3 мая

Война в Украине продолжается, российская армия не прекращает штурмовые и наступательные действия на фронте и атакует украинские Силы обороны из различных видов вооружения. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 216 боевых столкновений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на передовой

Россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 101 авиационный удар. За сутки враг по всей линии фронта совершил почти 6700 обстрелов и применил 2694 дроны-камикадзе.

На Харьковском направлении произошло 6 боестолкновений с врагом в районах Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении также было 6 атак оккупантов. Штурмовые действия противник проводил у Колесниковки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг провел 27 атак. Россияне хотели продвинуться неподалеку населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодези, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки.

Действия противника на Лиманском направлении: карта

На Северском направлении ВСУ отбили один штурм вражеских войск в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении россияне штурмовали 8 раз возле Часового Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты совершили 8 атак в районах Торецка, Крымского, Дружбы и Сухой Балки.

На Покровском направлении защитники остановили 83 атаки россиян в районах населенных пунктов Водяное Второе, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлиное, Удачное, Надиевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

Ситуация на Покровском направлении: показываем на карте

На Новопавловском направлении за сутки отбито 23 вражеских штурма вблизи Ровнополя, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого, а также в направлении Одрадного и Багатира.

Россияне активизировались на Новопавловском направлении: карта фронта

На Гуляйпольском направлении российская армия атаковала ВСУ 6 раз возле Высокого (бывшее Красное).

На Ореховском направлении враг провел 5 штурмов в районах Щербаков, Малой Токмачки и Степного.

На Приднепровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские воины отбили 20 атак противника. Россияне совершили 235 артиллерийских обстрелов, из них 15 – из реактивных систем залпового огня. А также 14 раз обстреляли наши позиции из авиации.

ВСУ поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, а также два вражеских пункта управления, две артиллерийские системы, два средства ПВО и одну станцию РЭБ. Потери российских захватчиков за сутки составили 1170 человек.