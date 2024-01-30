ВСУ на Юге расширяют плацдарм, ожесточенные бои у Авдеевки: карта боевых действий 30 января

Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам в полномасштабной войне. Ожесточенные бои продолжаются на Востоке и Юге.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений. Больше всего – на Авдеевском направлении, где оккупанты не оставляют планов окружить город.

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На Востоке враг не перестает атаковать

НаВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

Бои на Купянском направлении: смотрите на карте

Наукраинские воины отразили 4 атаки оккупантов в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. Навраг пытался трижды атаковать вблизи Богдановки и Ивановского Донецкой области, впрочем, успеха не имел.

Какая ситуация у Бахмута: смотрите на карте

Наукраинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону нанося захватчикам значительные потери. Так Силы обороны за прошедшие сутки отразили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Продолжаются ожесточенные бои у Авдеевки: смотрите на карте

Наукраинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 8 атак.

Бои на Марьинском направлении: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

На Севере обстановка без изменений

НаВСУ дали отпор оккупантам, когда они дважды пытались атаковать в районе Золотой Нивы Донецкой области.Наукраинские воины отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области. НаСилы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.Наоперативная обстановка остается без существенных изменений. Напротивник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.