ВСУ на Юге расширяют плацдарм, ожесточенные бои у Авдеевки: карта боевых действий 30 января
30 января 2024, 09:17Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам в полномасштабной войне. Ожесточенные бои продолжаются на Востоке и Юге.
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений. Больше всего – на Авдеевском направлении, где оккупанты не оставляют планов окружить город.
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На Востоке враг не перестает атаковатьНа Купянском направлении ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.
Бои на Купянском направлении: смотрите на картеНа Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки оккупантов в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. На Бахмутском направлении враг пытался трижды атаковать вблизи Богдановки и Ивановского Донецкой области, впрочем, успеха не имел.
Какая ситуация у Бахмута: смотрите на картеНа Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону нанося захватчикам значительные потери. Так Силы обороны за прошедшие сутки отразили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
Продолжаются ожесточенные бои у Авдеевки: смотрите на картеНа Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 8 атак.
Бои на Марьинском направлении: смотрите на картеНа Шахтерском направлении ВСУ дали отпор оккупантам, когда они дважды пытались атаковать в районе Золотой Нивы Донецкой области.