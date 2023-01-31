Обстрелы гражданских на Севере и ад под Бахмутом: карта боевых действий 31 января

Вооруженные Силы Украины вытесняют врага, нанося ему значительные потери в живой силе. Сейчас самым горячим направлением фронта остается Восток. Оккупанты не прекращают попыток наступления на Бахмутском направлении.

Актуально о динамике на поле боя по состоянию на 31 января пишет 24 Канал, анализируя данные Генштаба и онлайн карты Deepstate.

К теме Хотят начать все быстрее, – военный обозреватель предположил, где Россия может пойти в новое наступление

Какая ситуация на разных направлениях

Известно, что за минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещеевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донетчине.

На Северных направлениях оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов вблизи государственной границы; это влечет за собой потери среди гражданского населения и разрушение частной инфраструктуры; собственно, россияне атаковали районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопич, Волфино, Шпиль, Басовка, Запсилье, Мезеновка, Великая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелечье, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцово, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов вблизи государственной границы; это влечет за собой потери среди гражданского населения и разрушение частной инфраструктуры; собственно, россияне атаковали районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопич, Волфино, Шпиль, Басовка, Запсилье, Мезеновка, Великая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелечье, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцово, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области. На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области.

от вражеского огня пострадали Синковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области. На Лиманском направлении захватчики нанесли удар по таким городам и селам: Новоегоровка, Макеевка, Невское, Червонопоповка, Кременная Луганской области и Ямполовка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области.

захватчики нанесли удар по таким городам и селам: Новоегоровка, Макеевка, Невское, Червонопоповка, Кременная Луганской области и Ямполовка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении под огневое поражение попали Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

под огневое поражение попали Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении под огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

под огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Новопавловском направлении путинские воины обстреляли Водяное, Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области.

путинские воины обстреляли Водяное, Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении страдают от атак такие населенные пункты: Времьевка и Новополь на Донетчине, а также Ольговское, Белогорье, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. В общей сложности более 20 населенных пунктов.

страдают от атак такие населенные пункты: Времьевка и Новополь на Донетчине, а также Ольговское, Белогорье, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. В общей сложности более 20 населенных пунктов. На Херсонском направлении обстрелов из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы таких населенных пунктов: Отрадокаменка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Первомайское, Велетенское и Херсон.

Карта боевых действий на 31 января: Deepstate

В то же время известно, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениям – без существенных изменений. Разведчики не обнаружили наступательных группировок врага, однако на полигонах Беларуси идет подготовка подразделений оккупантов.

Отметим, что Авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков. А также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов врага.

Союзники продолжают помогать ВСУ вооружением

Вероятно, в ближайшей перспективе наши воины смогут более эффективно противостоять россиянам, уничтожать их личный состав и технику. Собственно, Украина ведет переговоры с партнерами не только относительно танков, но и авиации.

Кстати, сам президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможность передачи Украине современных истребителей F-16. Однако пока неизвестно точно, когда это может произойти.