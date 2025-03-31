ВСУ в Белгородской области, Россия наступает на Запорожье: как изменилась линия фронта за неделю

По всей линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. Наиболее сложной ситуация остается возле Покровска и Лимана, а также в Торецке и в районе границы между Сумской и Курской областями.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 24 по 31 марта 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Как изменилась динамика боев

В течение прошлой недели на фронте по данным Генштаба произошло 1 382 боевых столкновения, что на 337 больше, чем неделей ранее. Серьезно обострилась ситуация на Покровском направлении, где, например, 29 марта россияне атаковали аж 93 раза в течение суток.

В целом по направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 517 атак (на 192 больше, чем на предыдущей неделе);

Курское направление – 156 атак;

Лиманское направление – 149 атак;

Торецкое направление – 145 атак;

Новопавловское направление – 124 атаки;

Купянское направление – 56 атак;

Гуляйпольское направление – 44 атаки;

Ореховское направление – 38 атак;

Краматорское направление – 34 атаки;

Северское направление – 34 атаки;

Харьковское направление – 27 атак;

Приднепровское направление – 9 атак.

На Купянском, Харьковском, Краматорском, Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях линия фронта не изменилась. Об изменениях на других участках говорим далее.

Бои на Курщине, Белгородчине и Сумщине

Особенно сложной сейчас является ситуация на Севере страны в районах государственной границы Украины (Сумская область) и страны-террориста (Курская и Белгородская области). Дело в том, что враг накопил огромную группировку войск. По оценкам, речь идет о 80 тысячах человек. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новые наступательные операции на Сумщине и Харьковщине.

Поэтому Силы обороны делают все, чтобы обескровить эту группировку войск и не дать ей осуществить масштабное наступление.

На прошлой неделе зона контроля Украины в Курской области уменьшилась – враг захватил Гоголевку и продвинулся возле Гуево.

В то же время увеличилась серая зона возле Журавки, а также она появилась в районе Веселого. Село Новенькое полностью в серой зоне, которая протянулась до Басовки.

Как объясняют в Госпогранслужбе, российские ДРГ постоянно прорываются через границу и заходят на Сумщину, однако наши воины их уничтожают. То есть да, россияне действительно заходят на территории, которые обозначены как серая зона, но не закрепляются там.





Ситуация в районе государственной границы / Карта DeepStateMAP

В то же время Силы обороны зашли в Белгородскую область в районе сел Поповка и Демидовка. Российские военкоры заявили, что якобы эти села под контролем Украины. Однако они в серой зоне.



Ситуация в Белгородской области / Карта DeepStateMAP

Россия продвигается возле Лимана

Продолжает осложняться ситуация в районе Лимана. На прошлой неделе вражеским войскам удалось прорваться в село Екатериновка. Также россияне наступают в направлениях Нового, Зеленой Долины и Ямполовки.

Терны почти полностью оккупированы, южные окраины села в серой зоне.

В то же время россияне продолжают атаковать в районе села Макеевка Луганской области.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Новый прорыв на Торецком направлении

В Торецке продолжаются ожесточенные бои за каждое здание, а количество обстрелов города достигает до 200 ежедневно. Враг использует КАБы, дроны и артиллерию. Однако линия соприкосновения в городе не изменилась.

В то же время на прошлой неделе российские войска начали наступление на Александрополь и Пантелеймоновку в направлении автодороги, которая когда-то соединяла оккупированный Донецк и Константиновку. Очевидно для врага Константиновка остается приоритетом.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Что происходит возле Покровска

Несмотря на большое количество вражеских штурмов, на прошлой неделе Силы обороны провели контратаку в селе Котлино и отбросили россиян.

В то же время российские войска продвинулись в Надиевке и в направлении Котляровки – последнего села, которое отделяет линию фронта и Днепропетровскую область. Расстояние до админграницы от линии соприкосновения составляет менее 7 километров.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

В то же время расстояние от линии фронта до Покровска не изменилось. Враг продолжает обстреливать город из всего имеющегося вооружения.

ВСУ контратаковали в Андреевке, россияне прорвались в Разлив

Сложной остается ситуация на Новопавловском направлении. Однако Силам обороны удалось контратаковать в районе Андреевки и отбросить россиян.

В то же время россиянам удалось зайти в село Разлив и закрепиться там, несмотря на то, что расстояние от линии соприкосновения до села составляет 3 километра.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Кроме того, враг продвинулся в Днепроэнергии, а серая зона разрослась аж до Веселого.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг продвинулся на Запорожье

Российские войска продолжают усиленно атаковать на Ореховском направлении. Российские войска продвинулись в Пятихатках и почти полностью захватили село.

Кроме того, вражеские войска зашли в Малые Щербаки. Большая часть того села и соседние Щербаки теперь в серой зоне.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

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