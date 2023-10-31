Россияне атакуют на Востоке, а ВСУ выбивают врага на Юге: карта боевых действий за 31 октября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники уже 315 дней борются против российских захватчиков, постепенно освобождая территорию нашего государства. В то же время, россияне не прекращают штурмовать позиции наших военных на Востоке Украины.
В частности, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений украинских солдат с оккупантами. Кроме того, враг атаковал 110 населённых пунктов Украины артиллерийским огнем.
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Какая ситуация на Востоке УкраиныНа Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили 2 атаки противника.
Россияне атаковали в районе Синьковки: смотрите на картуНа Лиманском направлении враг наступательных или штурмовых действий – не вел.
На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки, где наши защитники отразили 3 атаки.
В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Российская армия штурмовала позиции у Клещиевки: смотрите на карту
На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.
Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненько, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили более 5 атак врага.
ВСУ держат оборону возле Авдеевки: смотрите на картуНа Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 15 атак захватчиков.
Россия вела безуспешное наступление в районе Марьинки: смотрите на картуНа Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области.
ВСУ отразили атаку России возле Старомайорского: смотрите на карту
Что происходит на ЮгеСилы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Какая ситуация по другим направлениямНа Волынском и Полесском направлениям Оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области страны-агрессора.
Как работали наши военные по врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Еще 1 – по зенитно-ракетному комплексу россиян. В то же время противовоздушная оборона Украины уничтожила 12 ударных беспилотников, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БПЛА.
Кроме того, подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, девять артиллерийских средств и еще шесть других важных целей российской армии.