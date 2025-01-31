Враг пытается пробиться к Покровску, атаки оккупантов не утихают: карта фронта 31 января

Российские войска продолжают штурмовые действия на фронте. Так, за прошедшие сутки состоялось 150 боевых столкновений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение с российскими оккупантами в направлении Липцев. Противник наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении наши войска остановили 3 атаки противника в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 11. Основные усилия вражеские силы концентрировали в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Балка Журавка, Ямполовка, Зеленая Долина, Терны и Колодязи.

На Северском направлении противник 9 раз атаковал позиции ВСУ в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 10 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Новомаркового, Ступочек, Часового Яра и Предтечино.

Оккупанты 13 раз пытались вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Крымского.

На Покровском направлении ВСУ отбили 71 атаку. Противник пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Малиновка, Елизаветовка, Водяное Второе, Новоторецкое, Андреевка, Зверево, Проминь, Покровск, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Ясеновое, Шевченко и Дачное.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах Константинополя и Разлива оккупанты дважды пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Гуляйпольском направлении захватчики 4 раза атаковали районы населенных пунктов Новополь и Новоселка.

Наши защитники отбили 7 атак российских захватчиков на Приднепровском направлении.

На Курском направлении вчера состоялось 11 боевых столкновений, агрессор нанес 17 авиационных ударов с применением 22 КАБ, совершил более 360 артиллерийских обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями враг с территории России применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Какая ситуация на фронте / Карты Генштаба ВСУ