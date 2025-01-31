Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку минулої доби відбулося одне боєзіткнення з російськими окупантами у напрямку Липців. Противник наступальних дій не проводив.

На Куп'янському напрямку наші війська зупинили 3 атаки противника в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 11. Основні зусилля ворожі сили концентрували в районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі.

На Сіверському напрямку противник 9 разів атакував позиції ЗСУ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 10 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного.

Окупанти 13 разів намагалися вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 71 атаку. Противник намагався просунутись неподалік населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Андріївка, Звірове, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах Костянтинополя та Розливу окупанти двічі намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Гуляйпільському напрямку загарбники 4 рази атакували райони населених пунктів Новопіль та Новосілка.

Наші захисники відбили 7 атак російських загарбників на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку вчора відбулось 11 бойових зіткнень, агресор завдав 17 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБ, здійснив більш ніж 360 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території Росії застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Яка ситуація на фронті / Карти Генштабу ЗСУ