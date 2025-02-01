За минулу добу на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку за минулу добу відбулося дві ворожі атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти 6 разів атакували українські позиції. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян в напрямках Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

Сили оборони відбивають російські штурми на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів та намагався просунутись уперед неподалік Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів.

На Сіверському напрямку російська армія 6 разів безрезультатно намагалася витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного, здійснюючи штурмові дії.

На Краматорському напрямку минулої доби відбулося 5 штурмових дій у районах Часового Яру, Ступочків, Білої Гори та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 10 атак в районі Торецька.

Росіяни атакують поблизу Торецька: ситуація на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 61 ворожий штурм у бік населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Успенівка, Андріївка, Дачне та Улакли.

Ворог штурмує Покровський напрямок: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 9 штурмів окупантів. Ворог зосереджував наступальні зусилля у районах Костянтинополя та Роздольного.

На Гуляйпільському напрямку за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації росіяни двічі безрезультатно намагалися посунути українських оборонців із займаних позицій в районах населених пунктів Новопіль та Новосілка.

На Оріхівському напрямку в районі Новоданилівки загарбники здійснили один марний штурм українських позицій.

На Придніпровському напрямку російська армія 4 рази атакувала наші позиції. Однак, зазнала втрат та відійшла.

На Курському напрямку минулої доби Сили оборони відбили 12 ворожих атак. Окрім цього, окупанти завдали 347 артилерійських обстрілів, з них 8 - із реактивних систем залпового вогню. А також здійснили 20 авіаційних ударів, скинувши 29 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території Росії застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.