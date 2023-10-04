ВСУ имеют успех на Юге, враг пытается штурмовать на Востоке: карта боевых действий на 4 октября

Украинские защитники шаг за шагом освобождают территории от оккупантов. ВСУ не только держат оборону и отбивают атаки врага, но и продолжают наступать на некоторых участках фронта на Юге и Востоке.

Только за прошедшие сутки произошло 43 боевых столкновения на всей линии фронта. Российские оккупанты в попытках вернуть утраченные позиции атакуют позиции ВСУ из разного вооружению.

Важно Успехи ВСУ под Бахмутом и Работино: как в сентябре изменилась линия фронта

Какая ситуация на Востоке

Напротивник наступательных и штурмовых действий не вел. НаСилы обороны отразили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

Где пытался наступать враг: смотрите на карте

Нароссияне безрезультатно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Кроме того, ВСУ продолжают штурмовые и наступательные действия южнее Бахмута. Украинские защитники на этом участке фронта наносят оккупантам немалые потери в живой силе и технике. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

Какая ситуация вблизи Бахмута: смотрите на карте

Нароссияне не оставляли попыток наступать в районе Первомайского Донецкой области, однако успеха не имели. Также враг более 10 раз атаковал позиции ВСУ в районах Марьинки и Красногоровки – тоже успеха не имел.

Россияне не оставляют попыток наступать у Марьинки: смотрите на карте

Успехи ВСУ на Юге

Напротивник наступательных действий не вел. НаСилы обороны продолжают наступать и постепенно освобождать территории от рук российских захватчиков. Так, ВСУ имеют частичный успех в районах западнее Работино в Запорожской области, а также вблизи Клещеевки и Андреевки в Донецкой области. На этих участках фронта украинские защитники наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага и закрепляются на достигнутых рубежах.

Какая ситуация на Юге: смотрите на карте

Меняется ли ситуация на Севере

НаСилы обороны продолжают вести активную контрбатарейную борьбу – успешно уничтожают склады врага и поражают тылы врага.НаОперативная обстановка остается без существенных изменений. Наоккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах. Враг проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы на Белгородщине.