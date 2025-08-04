Несколько десятков боев за сутки на Покровском и Лиманском направлениях, – Генштаб
- Российские войска совершили 144 боестолкновения с украинскими защитниками в течение суток, в частности на Покровском и Лиманском направлениях.
- ВСУ отбили многочисленные атаки, на нескольких направлениях до сих пор продолжается около 11 боев.
Российская армия продолжает штурмовать позиции украинских защитников на фронте. С начала суток 4 августа состоялось 144 боестолкновения.
О ситуации на фронте по состоянию на вечер 4 августа сообщили в сводке Генштаба ВСУ, передает 24 Канал.
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Какая ситуация с начала суток на фронте?
По данным Генштаба, сегодня российские войска нанесли два ракетных и 54 авиаудара. Оккупанты применили две ракеты и сбросили 87 КАБов. Всего осуществили более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
- На Северо-Слобожанском і Курском направлениях с начала суток ВСУ отбили 14 штурмов оккупантов. Здесь враг нанес 14 авиаударов, сбросил 22 КАБа, а также 343 раза обстрелял наши позиции и населенные пункты.
- На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции подразделений вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголевки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного.
- На Купянском направлении агрессор наступал в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая. ВСУ остановили шесть вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются.
- На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов: Грековка, Мирное, Колодези, Зеленая Долина, Торское, и в сторону Дроновки, Григорьевки и Серебрянки. Бои продолжаются в семи локациях.
- На Северском направлении четыре штурма противника отбиты. Оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки и Выемки.
Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.
- На Торецком направлении россияне четыре раза наступали на позиции украинских подразделений в районах Торецка и Щербиновки. Силы обороны остановили все вражеские атаки. Авиация оккупанта ударила по Иванополью.
- На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались продвинуться на позиции ВСУ. Противник атаковал в районах населенных пунктов: Полтавка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут.
До сих пор продолжаются три боестолкновения.
По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 187 оккупантов, из них 124 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили восемь автомобилей, три мотоцикла, 35 БпЛА, оптико-электронный комплекс наблюдения "Муром-М"; также поврежден автомобиль и пункт управления БпЛА врага,
– добавили в Генштабе.
- На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов: Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка. Бои продолжаются в шести локациях.
- На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.
- На Ореховском направлении агрессор атаковал в сторону Новоандреевки, а на Приднепровском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов.
На остальных направлениях особых изменений не зафиксировано.