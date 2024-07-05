Тяжелая ситуация в районе Торецка: карта боевых действий 5 июля

Россия не оставляет попыток продвигаться. Перед этим она стирает с лица земли города и села, оставляя только руины.

За минувшие сутки военные зафиксировали 155 боевых столкновений. Враг атаковал украинские подразделения 1 ракетой, нанес 59 авиационных ударов (привлек 111 КАБов), совершил более 4 000 обстрелов, 115 из них – из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

Нанаправлении враг продолжал наступать. Там произошло 19 боевых столкновений в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Глубокое, Липцы и Волчанск.

Какая ситуация в районе Сотницкого Казачка: смотрите на карте DeepState

Нанаправлении россияне атаковали 4 раза. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки.

Что происходит вблизи Синьковки: смотрите на карте

Нанаправлении ВСУ отбили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны и Невское.

Что происходит в районе Тернов: смотрите на карте

Нанаправлении украинские военные отбили 10 штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Клищеевки и Выемки.

Как изменилась ситуация на Северском направлении: смотрите на карте

Нанаправлении ВСУ остановили 17 попыток россиян прорвать оборону в районах Калиновки, Григорьевки и Клещеевки.

Какая ситуация в районе Калиновки: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 30 атак недалеко от населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

Аналитики DeepState написали, что получили сообщение от военных о критическом и неутешительном состоянии дел в районе Торецка, а именно – населенных пунктах Нью-Йорк и Юрьевка. В частности, написали, что командование должно обратить внимание на процесс управления 41 отдельной механизированной бригады прикомандированными подразделениями.

В противном случае – командование 41 бригады сотрет прикомандированные подразделения, а ситуация только ухудшится. Аналитики отметили, что именно на невероятных усилиях бойцов сдерживается натиск врага, вот только люди не вечны.

Что происходит в Нью-Йорке: смотрите на карте

Нанаправлении ВСУ отбили 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Прогресс, Лозоватское, Новоселовка Первая, Евгеновка, Уманское и Яснобродовка, где россияне при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Тяжелая ситуация возле Новоалександровки: смотрите на карте

Нанаправлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Георгиевки, Красногоровки, Невельского, Парасковиевки, где Россия 11 раз пыталась прорвать оборону наших войск.

Россия пытается наступать на Георгиевку: смотрите на карте

Нанаправлении враг Россия осуществила 7 штурмов украинских позиций в районе Водяного и Макаровки Донецкой области. Нанаправлении состоялось два боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботино.

Что происходит в районе Роботино в Запорожье: смотрите на карте

Нанаправлении оккупанты дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели. На

Какие потери врагу нанесли ВСУ

направлениях – без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружили. На границе сРоссия сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 110 человек. Также враг потерял 10 танков, 11 боевых бронированных машин, 54 артиллерийских систем, 57 БпЛА оперативно-тактического уровня, 54 автомобиля и 5 единиц специальной техники,

– рассказали украинские бойцы.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны только за минувшие сутки: