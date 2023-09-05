ВСУ закрепляются возле Бахмута, россияне наступают у Белогоровки: карта боев за 5 сентября
5 сентября 2023, 08:30Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные наступают на Бахмутском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время оккупанты наступают на Лиманском направлении.
Восток остается эпицентром горячих боевых действий. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.
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Какая ситуация на фронтеНа Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Бударок Харьковской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Берестово, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области.На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздоловка, Серебрянка, Верхнекаменское, Веселое, Переездное Донецкой области.
Карта боев в районе БелогоровкиНа Бахмутском направлении наши защитники продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отражены атаки российских войск в районе севернее Клещеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.
Карта боев на Бахмутском направленииНа Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевка, Северное, Невельское, Первомайское Донецкой области.На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Острое, Новомихайловка Донецкой области.
Карта боев в районе МарьинкиНа Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Водяного, Пречистовки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.