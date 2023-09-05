ВСУ закрепляются возле Бахмута, россияне наступают у Белогоровки: карта боев за 5 сентября

Украинские военные наступают на Бахмутском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время оккупанты наступают на Лиманском направлении.

Восток остается эпицентром горячих боевых действий. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

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Какая ситуация на фронте

противник нанес авиационный удар в районе Бударок Харьковской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Фиголовка, Берестово, Двуречная, Кондрашовка, Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области.противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздоловка, Серебрянка, Верхнекаменское, Веселое, Переездное Донецкой области.

Карта боев в районе Белогоровки

наши защитники продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отражены атаки российских войск в районе севернее Клещеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевка, Северное, Невельское, Первомайское Донецкой области.Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Максимилиановка, Острое, Новомихайловка Донецкой области.

Карта боев в районе Марьинки

Какая ситуация на Юге и на остальных направлениях

враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Водяного, Пречистовки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.противник нанес авиационные удары в районах Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Работино, Степногорск Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.враг нанес авиационные удары в районах Тягинки, Молодежного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ольговка, Бургунка Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.оперативная обстановка без значительных изменений.противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населённых пунктов.