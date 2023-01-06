Украинская авиация нанесла 18 мощных ударов по оккупантам: карта боевых действий по состоянию на 6 января
Источник:Генштаб ВСУ
Оккупанты пытаются наступать на Донбассе. Однако враг сталкивается с мощным сопротивлением наших защитников. В общей сложности за 316 сутки полномасштабной войны украинская авиация нанесла 18 мощных ударов по вражескому войску.
Об актуальной ситуации на разных направлениях фронта на утро 6 января доложили в Генштабе ВСУ. Подробнее читайте дальше в материале 24 Канала.
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Украинские воины мощно атакуют российских захватчиков
5 января Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Спорное, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Первомайское, Марьинка и Победа Донецкой области.
За прошедшие сутки наша авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага и еще три – по позициям российских зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.
Подразделения ракетных войск и артиллерии осуществили огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники российской армии.
Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 17 авиационных ударов. Кроме того, было совершено 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Уже традиционно оккупанты били по гражданской инфраструктуре. В Генштабе ВСУ предупреждают, что опасность авиационных и ракетных ударов противника остается на всей территории Украины.
Российские военные сосредотачивают свои усилия на попытках установления контроля над Донецкой областью. Оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях. Кроме того, пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях, впрочем, безуспешно.
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Детальнее о ситуации на фронте: смотрите карту
Что происходит на основных направлениях фронта
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено;
- на Слобожанском – оккупанты били из минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области;
- на Купянском направлении вражеский огонь зафиксировали в районах населенных пунктов Таволжанка, Двуречная, Ольшана, Синьковка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Берестово Харьковской области и Куземовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области;
- на Лиманском направлении огневому воздействию подверглись Макеевка, Площаднка, Кузьмино и Диброва в Луганской области;
- на Бахмутском направлении противник обстрелял Верхнекаменское, Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Яковлевку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Озаряновку, Северное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области;
- на Авдеевском – под огненное поражение попали Красногоровка, Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;
- На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области;
- на Запорожском – под огнем врага Времовка, Зеленое Поле и Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Щербаки, Степное и Приморское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области;
- на Херсонском направлении, в частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Чернобаевка и Токаревка.
В Донецке вражеские "военкоматы" собирают данные о 16 летних парнях
Также в Генштабе ВСУ сообщили, что с 1 января, в Донецке сотрудники так называемых военных комиссариатов приступили к сбору информации о гражданах 2006 года рождения. 16-летних парней враг хочет поставить на свой воинский учет.
Тем временем в Старобельске Луганской области россияне ужесточили административный и контрразведывательный режимы. В частности, оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи.