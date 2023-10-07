ВСУ отбили атаки на Востоке и продолжают наступать на Юге: карта боевых действий за 7 октября

Силы обороны Украины уже 591-й день продолжают освобождать наше государство от российских захватчиков. Так, украинские защитники смогли отразить атаки врага на восточных рубежах обороны, а также продвинуться в южных областях Украины.

Всего в течение суток произошло 34 боевых столкновения на фронте. Кроме того, враг нанес 3 ракетных, 67 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов территории Украины по реактивным системам залпового огня.

К теме ВСУ имели частичный успех возле Копани и Новопрокоповки, а также восточнее Андреевки.

Что происходит на Востоке Украины

Нанаши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

ВСУ отразили атаки россиян возле Синьковки: смотрите на карту

Наили обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области.

Силы обороны отразили атаки врага у Макеевки: смотрите на карту

Надавраг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. К тому же противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение южнее Андреевки Донецкой области.

Враг атаковал позиции ВСУ возле Марьинки: смотрите на карту

Наукраинские воины отбили атаки врага у Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

ВСУ отразили атаки врага возле Угледара: смотрите на карту

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, в ходе ведения наступательных действий на Бахмутском направлении ВСУ имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области.

Какая ситуация на Юге нашего государства

Что происходит по другим направлениям

Нанаши защитники сдерживают врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки Запорожской области. НаСилы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию. Имеют частичный успех к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки. НаСилы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и успешно поражают тылы противника.НаОперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

К тому же, россияне наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Украинские военные нанесли потерю врагу

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинские пилоты трижды ударили по зенитно-ракетным комплексам российской армии.

В то же время, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию радиоэлектронной борьбы противника.