Россияне наступают на Авдеевку и Марьинку, ВСУ отбивают атаки: карта боевых действий 9 декабря
9 декабря 2023, 08:38Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники уже 654 дня дают отпор оккупантам в полномасштабном вторжении. Силы обороны не только наносят большие потери россиянам, но и проводят наступательные операции.
Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. Только за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.
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Боевые действия на ВостокеНа Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать. Так, ВСУ отбили 11 атак врага в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области.
На Купянском направлении продолжаются бои: смотрите на карте
На Лиманском направлении украинские военные отбили российскую атаку в районе Спорного Донецкой области. На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 13 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Вместе с тем ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Какая ситуация у Бахмута: смотрите на картеНа Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 35 атак противника на этом направлении.
У Авдеевки враг не оставляет попыток наступления: смотрите на картеНа Марьинском направлении враг также не оставляет попыток наступления. Силы обороны продолжают сдерживать врага и отразили 24 российских атаки.
Силы обороны отражают атаки поблизости от Марьинки: смотрите на картеНа Шахтерском да Запорожском направлениях Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.