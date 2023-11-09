Враг возобновил штурмы на Лиманском направлении: карта боевых действий за 9 ноября
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные уже 624 день продолжают освобождать территорию государства, выгоняя оттуда врага. В то же время россияне не прекращают атаковать позиции наших защитников и наносить удары по тыловым городам и селам.
Так, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 2 ракетных и 48 авиационных ударов, а также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Смотрите также Более 1000 оккупантов, артиллерия и ПВО: потери врага на 9 ноября
Что изменилось на Востоке УкраиныНа Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили 6 атак противника.
Враг атаковал позиции Сил обороны возле Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Новоегоровки Луганской области. Успеха не достиг.
Противник возобновил наступление поблизости Новоегоровки: смотрите на карте
На Бахмутском направлении наши воины отбили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносящие врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
Россияне атаковали возле Богдановки: смотрите на карте
На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери.
Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Керамик, Степовое, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили более 10 атак врага.
Оккупанты все еще хотят окружить Авдеевку: смотрите на картеНа Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили более 20 атак.
Силы обороны отразили атаки россиян возле Марьинки: смотрите на картеНа Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области.
Враг штурмовал украинские позиции в районе Старомайорского: смотрите на карте
Что происходит на ЮгеНа Запорожском направлении противник наступательных или штурмовых действий не вел. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В частности, они наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
Какая ситуация по другим направлениямНа Волынском и Полесском направлениях Оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Какие потери в технике нанесли ВСУ врагу
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
В то же время подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.